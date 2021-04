A Munich Re tanácsadó egysége növeli árazási hatékonyságát az Akur8-cal megvalósuló globális együttműködés révén

PÁRIZS--(BUSINESS WIRE)--Az Akur8 örömmel jelenti be, hogy globális együttműködési megállapodást kötött a Munich Re-vel a Munich Re globális tanácsadó egysége, a Global Consulting Unit1 árazási lehetőségeinek bővítése céljából. A megállapodás eredményeként a Munich Re hozzáférést nyer egy új, csúcsminőséget képviselő díjmodellezési megoldáshoz, az Akur8 pedig növeli üzleti lábnyomát a világ vezető, biztosításokat, viszontbiztosításokat és biztosításikockázat-kezeléssel kapcsolatos megoldásokat kínáló vállalataival való együttműködésnek köszönhetően. Ez a nem kizárólagos együttműködési megállapodás globális érvényű, amely kiterjed a Munich Re különféle földrajzi területeken tevékenykedő összes felhasználójára, és Munich Re összes egysége/leányvállalata és ügyfele számára lehetővé teszi a közös megközelítés előnyeinek és ennek a megoldásnak a kiaknázását.

Az Akur8 kifejezetten biztosítási termékek árazására szolgáló, átlátható mesterséges intelligenciára alapuló technológiát hasznosító, saját fejlesztésű megoldása hatékonyabbá teszi a biztosítótársaságok árazási folyamatait azáltal, hogy automatizálja a kockázat- és keresletmodellezést. A biztosítók számára kínált alapvető előnyei közé tartozik a termékek piaci bevezetésének felgyorsítását lehetővé tévő rövidebb modellezési idő, a hatékonyabb és pontosabb prognosztizálás, valamint a teljes átláthatóság és a létrehozott modellek tökéletes kezelhetősége.

A Munich Re Global Consulting egysége az adattudományi eszközök és a digitalizálás kockázatátruházást biztosító ötvözésével forradalmi átalakulást tesz lehetővé a biztosítási termékek árazása terén. A számos globális biztosításárazási szakértő elkötelezett munkájának eredményeként kidolgozott termékek és árazási megoldások használatával a Munich Re összes ügyfele hatékonyabbá teheti tevékenységét a viszontbiztosítási kapcsolódási pontokon keresztül. Az Akur8 megerősíti árazási módszereiket, miáltal megnövelt értéket és kifinomult technikákat biztosíthatnak ügyfeleik számára egy olyan árazási megoldás használatával, amely átlátható módon alkalmazza az AI kínálta lehetőségeket. A Munich Re csapatai a teljes biztosításárazási vertikumban alkalmazni fogják az Akur8 megoldását.

„Az Akur8 rendkívül nagy izgalommal tekint a Munich Re-vel való együttműködés elé, mivel a Munich Re a biztosítási tanácsadási ágazat egyik legnagyobb elismerésnek örvendő, globális szereplője, amely a viszontbiztosítás és elsődleges biztosítások terén is vezető szerepet játszik. Ez az együttműködés is igazolja, hogy az Akur8 megoldása nem csak az elsődleges biztosítással foglalkozó különféle gazdasági szereplők számára hasznos és vonzó eszköz, hanem a viszontbiztosítók, az egyéb biztosítási megoldásokat kínáló vállalatok és a tanácsadó cégek számára is számos előnyt kínál” – fejtette ki Samuel Falmagne, az Akur8 vezérigazgatója.

„A Munich Re-vel való stratégiai együttműködésünk fontos stratégiai előrelépést képvisel fejlesztési, tevékenységbővítési és terjeszkedési céljaink terén. Együttes szakértelmünk és erősségeink lehetővé teszik mindkét cég számára, hogy jelentős hozzáadott értéket kínálhasson” – jelentette ki Brune de Linares, az Akur8 értékesítési igazgatója.

„Az Akur8 olyan kiemelkedő megoldást képvisel a kockázat- és keresletmodellezés terén, amely hatalmas előrelépést tesz lehetővé a biztosítási ágazat számára az árazási tevékenység finomhangolásában. Meg vagyunk győződve arról, hogy az Akur8 megoldása lehetővé teszi számunkra, hogy még nagyobb értéket képviselő támogatást nyújtsunk ügyfeleinknek különféle tanácsadási projektjeink során, nevezetesen azáltal, hogy lehetővé teszi kiterjedt tanácsadói hálózatunk számára az együttműködést a különféle ügyfélprojektek keretében, javítja a modellek prognosztikus pontosságát, és így végső soron jelentős csökkenést eredményez a veszteségek terén” – nyilatkozta Joachim Mathe, a Munich Re Global Consulting egységének globális vezetője.

„Az Akur8 erősségei, amelyek alapját a predikciós technikák konkrét megoldásokká való alakítása adja, lehetővé teszi a biztosítások általunk csak „Harmadik hullámnak” nevezett árazását: mivel teljes körű folyamatirányítást biztosít, a domain szakértője idejét a probléma megértésének és a megfelelő megoldás alkalmazásának szentelheti, és nem kell unalmas, ismétlődő modellezési feladatokat megoldania. Bár az Akur8 egy startup vállalkozás, a csapat szakértelme, tagjainak korábbi sikerei és a folyamatok teljes időtartama idején tanúsított gyors és rugalma reagálása döntő tényező volt abban, hogy az Akur8-ra esett a választásunk. Ezt a döntést a jelöltek mélyreható átvizsgálása alapján hoztuk, mely vizsgálódásunk során alaposan felmértük az általuk kínált megoldás értékét és erősségeiket” – mondta Massimo Cavadini, a Munich Re Actuarial Consulting és Data Analytics egységének vezetője.

Amit a Munich Re-ről tudni kell…

A Munich Re a világ egyik vezető vállalatának számít a viszontbiztosítások, elsődleges biztosítások és biztosítással kapcsolatos kockázatkezelési megoldások terén. A csoport viszontbiztosítással foglalkozó egységekből és az ERGO-csoport tagjaiból, valamint a MEAG vagyonkezelőből áll. A Munich Re globális tevékenységet végez, és kínálatában az összes biztosításfajta megtalálható. Az 1880-ban alapított Munich Re jól ismert páratlan kockázatkezelési szakértelméről és szilárd pénzügyi helyzetéről. A csoport még rendkívüli veszteségek és károk ellen is pénzügyi védelmet biztosít ügyfeleinek – kezdve az 1906-os San Francisco-i földrengéstől a 2019-es csendes-óceáni tájfunokig. A Munich Re kiemelkedően innovatív vállalat, miáltal lehetővé válik számára, hogy fedezetet nyújtson olyan különleges kockázatok esetén is, mint például a rakétakilövések, megújulóenergia-projektek vagy kibertámadások. A vállalat kulcsfontosságú szerepet tölt be a biztosítási ágazat digitális átalakulásának előrevitelében, mely tevékenysége során folyamatosan fejleszti kockázatértékelési képességeit és bővíti az általa kínált szolgáltatások körét. Egyedi igényekre szabott megoldásainak és az ügyfelekkel ápolt szoros kapcsolatainak köszönhetően a Munich Re az üzleti vállalkozások, intézmények és magánszermélyek körében a világon az egyik legkeresettebb kockázatkezelést biztosító partner.

Amit az Akur8-ról tudni kell…

Az Akur8 transzparens AI technológiájával forradalmi változásokat tesz lehetővé a biztosítások árazása terén. Az Akur8 egy olyan egyedülálló, AI-alapú biztosításárazási megoldást fejlesztett ki, amely automatizálja a modellezést a biztosítótársaságok számára, és ugyanakkor biztosítja a létrehozott modellnek a világ különféle területein a szabályozó hatóságok által megkövetelt teljes átláthatóságát és kezelhetőségét. Az Akur8 az egyetlen megoldás a piacon, amely összekapcsolja a gépi tanulást és a biztosítások világát, lehetővé téve az ügyfélkapcsolat teljes időtartamára az optimális értékalapú árazást.

