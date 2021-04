Un projet pilote BrainBox AI permet à Conseillers immobiliers GWL de réaliser des économies d’énergie de 25 à 29 % dans deux propriétés situées à Toronto

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--BrainBox AI, chef de file des technologies pour l’automatisation des bâtiments, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Conseillers immobiliers GWL (GWLRA) pour piloter sa technologie d’intelligence artificielle (IA) dans deux des propriétés gérées par la société dans le centre-ville de Toronto. Le projet pilote a consisté en l’installation de BrainBox AI dans un immeuble de bureaux commercial et un immeuble multirésidentiel.

BrainBox AI utilise l’apprentissage profond, l’informatique en nuage, des algorithmes et un processus exclusif pour prendre en charge un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) autonome, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ne nécessitant aucune intervention humaine pour générer une efficacité énergétique maximale.

Dans le projet pilote de 2020, la tour à bureaux a affiché une économie d’énergie préliminaire de 29 % pour les systèmes de CVC et prévoit une réduction des émissions de carbone de 218 tonnes métriques par année. Pour l’immeuble multirésidentiel, ces chiffres étaient respectivement de 25 % et de 180 tonnes métriques.

« Chez BrainBox AI, nous croyons qu’aider les organisations immobilières à atteindre et même à dépasser leurs objectifs énergétiques et de durabilité sans compromettre leur rentabilité est le seul moyen pour nous de progresser vers nos objectifs de réduction des émissions de carbone dans le monde », déclare Sam Ramadori, Président de BrainBox AI. « Nous sommes très reconnaissants envers des utilisateurs précoces comme Conseillers immobiliers GWL qui contribuent à ouvrir la voie à l’industrie immobilière en adoptant des technologies révolutionnaires d’intelligence artificielle comme les nôtres et en ayant confiance à leur immense potentiel. »

Les systèmes de CVC comptent parmi les principaux consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre, car ils représentent 45 % de la consommation énergétique des immeubles commerciaux. Le partenariat entre Conseillers immobiliers GWL et BrainBox AI s’inscrit dans l’engagement de la compagnie à favoriser la durabilité environnementale grâce à l’innovation à travers tout son portefeuille immobilier.

« À titre de conseillers en immobilier, nous visons à faire évoluer notre plateforme de durabilité pour répondre à la demande de nos locataires et résidents qui souhaitent voir des immeubles plus intelligents, à l’épreuve des changements climatiques, plus durables et plus sains. L’innovation joue un rôle clef dans cet effort », déclare Glenn Way, vice-président exécutif et chef de l’exploitation de l’entreprise, Conseillers immobiliers GWL. « Nous avons obtenu d’excellents résultats pour nos projets pilotes avec BrainBox AI jusqu’à présent et nous évaluons actuellement la possibilité d’appliquer cette technologie à d’autres actifs. »

La technologie de BrainBox AI a actuellement des retombées sur plus de 100 000 000 pi ca de biens immobiliers dans 16 pays et a été reconnue par le magazine TIME en 2020 comme l’une des 100 meilleures inventions de l’année. Pour en savoir plus sur la technologie de BrainBox AI, visitez notre site Web.

À propos de BrainBox AI

BrainBox AI a été créée en 2017 pour redéfinir l’immotique grâce à l’intelligence artificielle, et se positionner aux premières lignes de la révolution verte dans le secteur de l’immobilier. Depuis son siège social de Montréal, véritable carrefour de l’intelligence artificielle, BrainBox AI emploie plus de 90 professionnels et sert des clients dans plusieurs secteurs de l’immobilier : immeubles de bureaux, aéroports, hôtels, propriétés multirésidentielles, établissements de soins de longue durée, épiceries et grandes surfaces commerciales.

BrainBox AI travaille en collaboration avec divers partenaires de recherche, dont le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du département de l’Énergie des États-Unis et l’Institut de valorisation des données (IVADO), ainsi que des établissements d’enseignement, tels que l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS). Pour en savoir plus sur BrainBox AI.

À propos de Conseillers Immobiliers GWL

Conseillers immobiliers GWL est une société de conseils en placements immobiliers de premier plan en Amérique du Nord qui met l’accent sur la croissance et l’obtention d’excellents résultats sur le long terme pour ses clients. Elle offre aux caisses de retraite et aux clients institutionnels des services de gestion de biens immobiliers, de gestion d’immeubles, d’aménagement et de conseils en placements immobiliers adaptés. Le portefeuille diversifié de la société se compose d’immeubles de bureaux, d’immeubles industriels, commerciaux et résidentiels et d’immeubles à usage mixte de même que de nouveaux projets d’aménagement dynamiques. Aux États-Unis, la société propose ses services de conseils en placements immobiliers par le truchement de sa filiale en propriété exclusive, EverWest Real Estate Investors, dont le siège social est situé à Denver, au Colorado.