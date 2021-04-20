HCL將推動UD Trucks完成端到端IT轉型

印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的科技公司HCL Technologies (HCL)今天宣佈，公司已與日本一流的商用車解決方案提供商UD Trucks簽署價值數百萬美元的數位轉型和混合雲合約。HCL將提供端到端IT轉型服務，涵蓋數位平臺、敏捷數位應用開發、遷移、支援和維護，以及數位工作場所服務。

UD Trucks的營運結構改變使其需要建立並遷移到自己的專用IT環境，同時還要確保服務的連續性。公司之所以選擇HCL，是因為HCL在管理傳統科技和下一代科技方面的全面能力、一流的IT轉型架構、動態網路安全服務，以及與知名汽車品牌合作所累積的深厚領域專長。UD Trucks遷移到下一代IT環境的目標是充分利用雲端和物聯網的強大力量，同時為員工提供升級的用戶體驗。

UD Trucks數位解決方案與IT資深副總裁Satish Rajkumar表示：「遷移我們的基礎架構和業務關鍵性應用程式，對於正在加速進行的UD Trucks數位化進程具有重要的策略性意義。HCL對我們目前的IT足跡有深刻的瞭解，加上在轉型方面的一流能力，使其成為我們的優先之選。HCL將幫助我們建構世界一流的IT環境，讓我們能為員工和客戶提供更好的服務，對此我們充滿信心。」

UD Trucks採購資深副總裁Nicolas Gendre補充道：「在簽署如此重要的合約時，你不但需要考察對方在當前和可預見未來的技術能力，還需要評估將要建立的合作夥伴關係，看看此合作能否與企業的價值觀和長期遠大目標契合。」

HCL Technologies企業副總裁(CVP)兼北歐和德語區負責人Pankaj Tagra表示：「隨著汽車品牌尋求加速數位轉型並擁抱雲端運算，他們需要類似HCL這樣的合作夥伴來成功駕馭複雜的IT生態系統，並為未來的數位化奠定良好基礎。企業轉型會產生特殊的情境，這些情境需要結合端到端業務流程和科技兩個領域的專業知識。我們與UD Trucks的合作是典型案例，充分彰顯HCL如何利用『雲端智慧』策略來協助客戶打造核心IT能力，並為我們的客戶加快下一代數位服務發展。」

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