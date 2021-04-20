HCL将推动UD Trucks完成端到端IT转型

印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的科技公司HCL Technologies (HCL)今天宣布，公司已与日本领先的商用车解决方案提供商UD Trucks签署价值数百万美元的数字化转型和混合云合同。HCL将提供端到端IT转型服务，涵盖数字平台、敏捷数字应用开发、迁移、支持和维护，以及数字化工作场所服务。

UD Trucks的运营结构改变要求其建立并迁移到自己的专用IT环境，同时还要确保服务的连续性。公司之所以选择HCL，是因为HCL在管理传统技术和下一代技术方面的全面能力、一流的IT转型框架、动态网络安全服务，以及与知名汽车品牌合作所积累的深厚领域专长。通过迁移到下一代IT环境，UD Trucks的目标是充分利用云和物联网的强大力量，同时为员工提供增强的用户体验。

UD Trucks数字化解决方案与IT高级副总裁Satish Rajkumar表示：“迁移我们的基础架构和关键业务应用，对于正在加速进行的UD Trucks数字化进程具有重要战略意义。HCL对我们目前的IT足迹有着深刻的了解，加上在转型方面领先的能力，使其成为我们的优先之选。HCL将帮助我们构建世界一流的IT环境，让我们能为员工和客户提供更好的服务，对此我们充满信心。”

UD Trucks采购高级副总裁Nicolas Gendre补充道：“在签署如此重要的合同时，你不但需要考察对方面向当前和可预见未来的技术能力，还需要评估将要建立的合作伙伴关系，看看此合作能否与企业的价值观和长期远大目标相吻合。”

HCL Technologies企业副总裁(CVP)兼北欧和德语区负责人Pankaj Tagra表示：“随着汽车品牌寻求加速数字化转型并拥抱云计算，他们需要类似HCL这样的合作伙伴来成功驾驭复杂的IT生态系统，并为未来的数字化打下良好基础。企业转型会产生特殊的场景，这些场景需要结合端到端业务流程和技术两个领域的专业知识。我们与UD Trucks的合作是一个典型案例，充分彰显HCL如何利用‘云智能’战略来帮助客户打造核心IT能力，并为我们的客户加快下一代数字化服务发展。”

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