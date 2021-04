BIO KOREA 2021 International Convention ist vorbereitet – das zeigt, warum der südkoreanische Markt für Bio-Gesundheit auf einem Rekordhoch ist

Die BIO KOREA 2021 International Convention findet vom 9. bis 21. Juni 2021 statt. Dazu gibt es vom 9. bis 11. Juni eine Messe vor Ort auf der COEX in Seoul. Unter dem Hauptmotto „New Normal: Breaking Barriers with Bio Innovation“ („Neue Normalität: Grenzen sprengen mit Bioinnovationen“) besteht die BIO KOREA 2021 aus fünf Hauptprogrammen: Konferenz, Wirtschaftsforum (Partnerschaften und Unternehmenspräsentationen), Ausstellungen, Anlegermesse und Jobmesse. Unternehmen und Fachleute werden hier miteinander vernetzt – sie können so neue Geschäftschancen finden und die Möglichkeiten für internationales Networking verbessern. Insbesondere die innovativen südkoreanischen Unternehmen in den Bereichen Pharma und Medizintechnik, Start-ups in der digitalen Gesundheits- und der Biotechbranche sowie im Bereich K-Quarantine arbeitende Unternehmen.

SEOUL, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--Die 16. Ausgabe der BIO KOREA, dem Referenz-B2B-Event für Fachleute in Biotechnologie und Gesundheitsbranche, die sich für Möglichkeiten in der Region Asien interessieren, wird vom 9. bis 21. Juni 2021 online stattfinden. Dazu gibt es vom 9. bis 11. Juni eine Messe vor Ort auf der COEX in Seoul.

Auf dem internationalen Markt kann die Bio-Gesundheitsbranche eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4 Prozent verbuchen. Das ist höher als bei der Schiffsbau- und Autoindustrie mit 2,9 Prozent bzw. 1,5 Prozent. Insbesondere die südkoreanische Bio-Gesundheitsbranche kann ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen: Die Bio-Gesundheitsbranche des Landes konnte mit einem Anstieg um 50 Prozent im letzten Jahr bei den ausgehenden Lieferungen einen neuen Meilenstein setzen, was auf eine stabile Nachfrage nach COVID-19-Testkits und Biosimilar-Produkten zurückzuführen war. Angesichts der Exportzahlen in Rekordhöhe wird der Sektor Bio-Gesundheit zum ersten Mal in seiner Geschichte zu einer der tragenden Säulen der Exportwirtschaft.

Die Impulsgeber der Industrie in Südkorea, etwa die innovativen Unternehmen in den Bereichen Pharma und Medizintechnik, Start-ups in der digitalen Gesundheits- und der Biotechbranche sowie im Bereich K-Quarantine arbeitende Unternehmen werden für Treffen auf der BIO KOREA 2021 zur Verfügung stehen.

Auf Grundlage der Erfahrung der letzten BIO KOREA 2020, die nur als digitales Event stattfand, wird die BIO KOREA 2021 als Hybridformat online und vor Ort veranstaltet: Sie findet auf einer digitalen Plattform statt, die allen Teilnehmern offensteht, die aufgrund von COVID-19 nicht nach Südkorea reisen können.

Auf der BIO KOREA 2021 werden Unternehmen und Fachleute miteinander vernetzt – sie können so neue Geschäftschancen finden und die Möglichkeiten für internationales Networking verbessern.

Unter dem Hauptmotto „New Normal: Breaking Barriers with Bio Innovation“ („Neue Normalität: Grenzen sprengen mit Bioinnovationen“) besteht die BIO KOREA 2021 aus fünf Hauptprogrammen: Konferenz, Business Forum (Partnerschaften und Unternehmenspräsentationen), Ausstellungen, Anlegermesse und Jobmesse.

Die BIO KOREA 2021 wird einen Schauplatz bieten, an dem vertieftes akademisches Wissen und innovative unternehmerische Ideen im Rahmen einer Konferenz ausgetauscht werden können. Business Forum-Partnerschaften sind über die Hybridkonferenz möglich. Über das Business Forum hat die BIO KOREA die Gelegenheit eröffnet, jedes Jahr Partnerschaften mit über 600 Unternehmen aus aller Welt einzugehen. Mit der Anleger- und Jobmesse wird die Konferenz darüber hinaus unschätzbare Gelegenheiten für Anleger und die Öffentlichkeit bieten, sich direkt in der globalen Biowissenschaftsbranche zu beteiligen.

Weitere Informationen über die BIO KOREA 2021 finden Sie auf der Website: http://www.biokorea.org.

Über die BIO KOREA

Die BIO KOREA ist ein Ort des praktischen Austauschs für Unternehmen sowie eine internationale Informations- und Technologiebörse zur Anregung der Biowissenschaftsbranche. Seit 16 Jahren ist die BIO KOREA ein Ort, an dem sich verschiedene internationale Wissenschaftler, Fachleute und CEOs internationaler Biounternehmen treffen, um Informationen zu unterschiedlichen Themen zu erhalten, auszutauschen und zu diskutieren. Hier hat es bereits reichlich Gelegenheiten gegeben, Wettbewerbsvorteile innerhalb der Konvergenzindustrie rund um die Biotechnologie zu erweitern.

