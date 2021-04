La Convention internationale BIO KOREA 2021 est prête - Montrer ce qui positionne le marché coréen de la biosanté à un niveau record

La Convention internationale BIO KOREA 2021 se tient en ligne du 9 au 21 juin 2021 avec un salon sur place au COEX de Séoul, du 9 au 11 juin. Sous le thème principal « Nouvelle normalité : briser les barrières grâce à la bio-innovation », BIO KOREA 2021 comprend cinq programmes principaux sous forme de conférence, forum d’affaires (partenariat et présentation d’entreprises), expositions, salon de l’investissement et salon de l’emploi. Elle connectera les entreprises et les professionnels à la recherche de nouvelles opportunités commerciales, améliorant ainsi la capacité de réseautage mondial. En particulier, les entreprises pharmaceutiques et médicales innovantes coréennes, les start-ups des secteurs de la santé numérique et de la biotechnologie, et les entreprises liées à K-Quarantine seront disponibles pour se rencontrer à BIO KOREA 2021.

SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--La 16e édition de BIO KOREA, l’événement B2B de référence pour les professionnels mondiaux de la biotechnologie et de la santé, intéressés par les opportunités dans la région asiatique, se tiendra en ligne du 9 au 21 juin 2021, avec un salon sur place au COEX de Séoul, du 9 au 11 juin.

Sur le marché mondial, le secteur de la biosanté enregistre un taux de croissance annuel moyen de 4 %, dépassant celui de l’industrie de la construction navale et de l’automobile, à 2,9 % et 1,5 % respectivement. L’industrie coréenne de la biosanté affiche en particulier une croissance remarquable avec un secteur de la biosanté ayant franchi une nouvelle étape dans les expéditions à l’export, marquée par une progression de 50 % l’année dernière, en lien avec la forte demande de kits de test COVID-19 et de produits biosimilaires. Affichant des chiffres d’exportation record, le secteur de la biosanté rejoint les rangs de l’industrie d’exportation de base, pour la première fois de son histoire.

Les acteurs de l’industrie coréenne, tels que les sociétés innovantes de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, les start-ups des secteurs de la santé numérique et de la biotechnologie, et les entreprises liées à K-Quarantine, seront disponibles pour se rencontrer à BIO KOREA 2021.

Sur la base de l’expérience de la dernière BIO KOREA 2020 tenue uniquement en modalité numérique, la BIO KOREA 2021 se déroulera en ligne et sur site sous un format hybride, exploitant une plateforme numérique mise à la disposition de toutes les parties prenantes pour lesquelles il est impossible de se rendre en Corée en raison de la COVID-19.

BIO KOREA 2021 connectera les entreprises et les professionnels à la recherche de nouvelles opportunités commerciales, améliorant ainsi la capacité de réseautage mondial.

Sous le thème principal de « Nouvelle normalité : briser les barrières grâce à la bio-innovation », BIO KOREA 2021 comprend cinq programmes principaux sous forme de conférence, forum d’affaires (partenariat et présentation d’entreprises), expositions, salon de l’investissement et salon de l’emploi.

BIO KOREA 2021 créera un lieu de rencontre propice à l’échange des connaissances académiques approfondies et des idées entrepreneuriales innovantes, sous forme de conférence et d’un forum d’affaires avec des partenariats, dans le cadre de la conférence hybride. À travers le forum d’affaires, BIO KOREA a offert la chance de s’associer à plus de 600 entreprises du monde entier chaque année. Elle présentera aussi des opportunités d’une grande valeur pour les investisseurs généraux et le public, de participer directement à l’industrie mondiale des biotechnologies, lors des salons sur l’investissement et l’emploi.

Vous trouverez de plus amples informations concernant BIO KOREA 2021 sur le site : http://www.biokorea.org.

À propos de BIO KOREA

BIO KOREA est un lieu de correspondance commerciale pratique, propice à l’échange international d’informations et de technologies, qui stimule le secteur des biotechnologies. Depuis 16 ans, BIO KOREA est un lieu de rassemblement pour divers universitaires, professionnels et PDG internationaux de sociétés mondiales de biotechnologie, qui obtiennent, échangent et discutent des affaires diverses. De nombreuses opportunités y voient le jour pour améliorer les avantages concurrentiels au sein du secteur de la convergence numérique centrée sur la biotechnologie.

