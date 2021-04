Rakuten TV en Samsung TV Plus versterken solide partnerschap door meer dan 166 kanalen op 16 markten te lanceren

BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Rakuten TV versterkt de voortdurende samenwerking met Samsung Electronics om zijn gratis contentaanbod op de AVOD-service (Advertising-Video-on-Demand) van het platform uit te breiden en lanceert meer dan 20 van de eigen kanalen en kanalen van derden op de Samsung TV Plus-service verspreid over 16 Europese markten.

Deze lancering opent nieuwe mogelijkheden voor adverteerders om onder de aandacht te komen van doelgroepen in de nieuwe regio's die aan de Samsung TV Plus-service zijn toegevoegd, naast de mogelijkheid om een breder publiek te bereiken door het aanbod van kanalen te verbreden in gebieden die reeds live zijn.

In april en mei zal Rakuten TV in totaal 166 nieuwe kanalen in 16 markten uitrolllen via TV Plus.

Met 20 premium kanalen zal Rakuten TV het volledige zenderaanbod exclusief voor TV Plus aanbieden, naarmate het zijn service uitbreidt naar nieuwe gebieden. De uitrol begon vandaag met de lancering van nieuwe kanalen in Denemarken, Finland en Noorwegen, gevolgd door België, Luxemburg, Portugal en Ierland die gepland staan voor mei.

Rakuten TV is vandaag ook te zien op TV Plus in Zweden en Nederland met de lancering van 7 premium kanalen.

Bovendien kwam, naast het aanbod van Rakuten TV dat al live te zien is op TV Plus in het VK, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland, het Family-kanaal op 14 april beschikbaar in deze markten.

Deze lancering zal ook de kansen voor adverteerders vergroten door het bereik uit te breiden naar doelgroepen in heel Europa. Samsung TV Plus vormt een aanvulling op het geïntegreerde portfolio van Rakuten Advertising, waar uitgevers en adverteerders advertentie-inventaris kunnen plaatsen op verschillende kanalen met het potentieel om meer dan 27 miljoen gebruikers in heel Europa te bereiken. Via Rakuten TV-kanalen die beschikbaar zijn op TV Plus, kunnen merken gerichte campagnes voeren om hun potentiële nieuwe klanten te bereiken door gebruik te maken van de krachtige set first-party data en publieksinzichten van Rakuten Advertising.

Het verbeterde aanbod biedt gratis content van de hoogste kwaliteit. Van wereldwijde topkanalen, zoals Africanews, Bloomberg TV, Bloomberg Quicktake, Euronews - het eerste live kanaal dat is geïntegreerd in het AVOD-aanbod van Rakuten TV - Reuters en VENN, tot een breed scala aan eigen themakanalen van Rakuten TV samengesteld op basis van genres, zoals Action, Comedy, Drama, Spotlight, Family en documentaires.

De nieuwe kanalen zijn vanaf 2016 beschikbaar op de TV Plus-service op Samsung Smart TV-apparaten in het VK, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland; en op Samsung Smart TV-apparaten vanaf 2017 in de rest van de markten.

Klik hier om de afbeelding te downloaden: https://rak.box.com/s/5q7midm7sjgq2ldy86fnjdw3xe0bg3oo

Over Rakuten TV

Rakuten TV is het eerste Video-On-Demand-platform in Europa dat TVOD (Transactional video-on-demand), AVOD (Advertising video-on-demand) en SVOD (Subscription video-on-demand)-services combineert en gebruikers van een weelde aan content voorziet die slechts één klik verwijderd is. Terwijl de TVOD-service van Rakuten TV een echte cinematografische ervaring biedt met de laatste nieuwe releases, biedt de AVOD-service gratis een scala aan thematische kanalen, waaronder Movies, Euronews, Kids TV, Viki, Documentaries en Rakuten Stories - een kanaal dat de belichaming is van de originele en exclusieve content van Rakuten TV. Aan de abonnementszijde biedt het platform de internationale SVOD-service Starzplay, als premium contentleverancier van films en tv-series.

Rakuten TV is beschikbaar in 43 Europese territoria en maakt deel uit van Rakuten Group, Inc., een van 's werelds toonaangevende internetservicebedrijven, met een breed scala aan diensten voor consumenten en bedrijven, met een focus op e-commerce, fintech en digitale inhoud. Rakuten, met hoofdkantoor in Japan, staat ook bekend om zijn samenwerking met FC Barcelona, de NBA, de Golden State Warriors, Davis Cup en Spartan Race.

www.rakuten.tv

Over Rakuten Advertising

Rakuten Advertising biedt advertentietechnologie en consumenteninzichten aan 's werelds toonaangevende merken en retailers. In samenwerking met bureaus en merken over de hele wereld, verenigt Rakuten Advertising technologie, klantstrategie en consumenteninzichten om reclame-ervaringen te bieden die de naamsbekendheid en marketingprestaties vergroten. Met toegang tot het wereldwijde publiek, de media, de inhoudsnetwerken en het consumentenonderzoek van Rakuten, creëert Rakuten Advertising de juiste voorwaarden om nieuwe klanten te bereiken en langdurige loyaliteit in stand te houden. Het is een divisie van Rakuten Inc. (4755: TOKYO), een van 's werelds toonaangevende internetservicebedrijven. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in San Mateo, CA, met kantoren in Australië, Singapore, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en de hele Verenigde Staten. Meer informatie op https://rakutenadvertising.com/

Over Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspireert de wereld en geeft vorm aan de toekomst met innovatieve ideeën en technologieën. Het bedrijf vernieuwt de wereld van TV's, smartphones, wearables, tablets, digital appliances en netwerksystemen, en geheugen-, system LSI-, IC- en LED-oplossingen. Ga voor het laatste nieuws naar de Samsung Newsroom via https://news.samsung.com/nl/

Informatie over TV Plus:

Samsung TV Plus biedt kijkers meteen toegang tot het laatste nieuws, sport, entertainment en meer. Het is 100% gratis en downloaden, aanmelden, creditcards, abonnementen, of extra apparaten, dat is allemaal niet nodig.