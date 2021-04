De internationale conventie BIO KOREA 2021 wordt online gehouden van 9 tot 21 juni 2021 met een show op locatie bij COEX in Seoul van 9 tot 11 juni. BIO KOREA 2021, met als hoofdthema ‘Het nieuwe normaal: barrières doorbreken met bio-innovatie ’, bestaat uit vijf hoofdprogramma's, waaronder een conferentie, zakelijke forum (partnerschap en bedrijfspresentatie), tentoonstellingen, investeringsmarkt en banenmarkt. Het verbindt bedrijven en professionals om nieuwe zakelijke kansen te vinden en de capaciteit voor wereldwijd netwerken te vergroten. Vooral Koreaanse innovatieve bedrijven in de farmaceutische en medische apparatuur, startups in de digitale gezondheids- en biotech-industrie en aan K-quarantaine gerelateerde bedrijven zijn aanwezig om kennis te maken met elkaar op BIO KOREA 2021.

SEOUL, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--De 16e editie van BIO KOREA, het referentie B2B-evenement voor professionals uit de biotech- en gezondheidssector die geïnteresseerd zijn in kansen in de Aziatische regio, wordt online gehouden van 9 tot 21 juni 2021 met een show ter plaatse bij COEX in Seoul van 9 tot 11 juni.

Op de wereldmarkt noteert de bio-gezondheidssector een jaarlijks gemiddeld groeipercentage van 4 procent, hoger dan de scheepsbouw- en autobranche met respectievelijk 2,9 procent en 1,5 procent. Vooral de Koreaanse bio-gezondheidssector vertoont een opmerkelijke groei - de bio-gezondheidssector zette vorig jaar een nieuwe mijlpaal in uitgaande zendingen met een sprong van 50 procent, aangevoerd door een sterke vraag naar COVID-19-testkits en biosimilaire producten. Met de recordhoge exportcijfers voegt de bio-gezondheidssector zich voor het eerst in zijn geschiedenis toe aan de gelederen van de belangrijkste exportindustrie.

