L’evento BIO KOREA 2021 International Convention si terrà online dal 9 al 21 giugno con un’esposizione dal vivo presso il COEX di Seul dal 9 all’11 giugno. All’insegna della tematica principale “New Normal: Breaking Barriers with Bio Innovation” (La nuova normalità: abbattere le barriere con la bioinnovazione), BIO KOREA 2021 sarà articolato in cinque programmi principali comprendenti conferenze, forum economici (partnership e presentazioni aziendali), mostre e fiere degli investimenti e delle professioni, con l’obiettivo di connettere aziende e professionisti per individuare nuove opportunità commerciali e incrementare la capacità di relazioni globali. BIO KOREA 2021 vedrà in particolare la presenza di innovative società farmaceutiche e aziende coreane produttrici di dispositivi medicali, startup operanti nei settori biotecnologico e della sanità digitale, e aziende aderenti al modello “K-Quarantine”.