La convención internacional BIO KOREA 2021 se celebrará en línea del 9 al 21 de junio de 2021 con una exposición in situ en el COEX de Seúl del 9 al 11 de junio. Bajo el tema principal "New Normal: Breaking Barriers with Bio Innovation" (Nueva normalidad: romper las barreras con la bioinnovación), BIO KOREA 2021 consta de cinco programas principales que incluyen la conferencia, un foro empresarial (presentación de asociaciones y empresas), exposiciones, una feria de inversiones y una feria de empleo. Conectará a empresas y profesionales para encontrar nuevas oportunidades de negocio y mejorar la capacidad de creación de redes globales. En BIO KOREA 2021 podrán reunirse especialmente las empresas coreanas más innovadoras en productos farmacéuticos y dispositivos médicos, las start-ups de los sectores de la salud digital y la biotecnología y las empresas relacionadas con la K-Quarantine.