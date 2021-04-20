慕尼黑再保險公司的顧問業務部門與Akur8展開全球合作以強化定價能力

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Akur8欣然宣佈與慕尼黑再保險公司(Munich Re)達成全球合作協定，以強化慕尼黑再保險公司全球顧問業務部門1的定價能力。透過這一協議，慕尼黑再保險公司將獲得先進的新型費率建模解決方案，而Akur8將可與全球首屈一指的保險、再保險和保險相關風險解決方案提供商之一合作，擴大其業務範圍。這種非排他性合作在全球進行，用戶分佈在慕尼黑再保險公司的多個營業地區。慕尼黑再保險公司的所有實體和客戶都可以從本次合作中受益，並採用該解決方案。

Akur8的解決方案專為保險業開發，使用透明的人工智慧專有技術，自動化處理風險和需求建模，從而強化保險公司的定價流程。保險公司可獲得的主要好處包括縮短建模時間，這將加快產品上市時間，加強預測能力，同時保持充分的透明度和對所創建模型的控制。

慕尼黑再保險公司的全球顧問業務部門正在透過資料科學和數位化的應用，結合風險轉移，推動保險定價的變革。由多位保險定價專家組成的全球專業團隊負責開發產品和定價解決方案，慕尼黑再保險公司的所有客戶都可透過再保險關係而利用這些解決方案。Akur8將憑藉以透明的方式利用人工智慧的定價工具來強化其定價能力，為客戶帶來更高的價值和定價成熟度。慕尼黑再保險團隊將使用Akur8解決方案進行端到端保險定價。

Akur8執行長Samuel Falmagne表示：「Akur8對此次與慕尼黑再保險公司的合作倍感興奮，慕尼黑再保險公司是保險顧問領域的全球知名業者之一，更不用提他們的再保險和原保險業務。本次合作也顯示出Akur8解決方案對於眾多類型業者的相關意義和吸引力，這些業者包括原保險公司、再保險公司、解決方案提供商和顧問公司等。」

Akur8銷售主管Brune de Linares表示：「與慕尼黑再保險公司的策略性合作是我們擴展全球業務版圖過程中的重大策略性步驟。結合雙方的專長和優勢，將為兩家公司帶來顯著的附加價值。」

慕尼黑再保險公司全球顧問業務部門主管Joachim Mathe表示：「Akur8令人印象深刻的風險和需求建模解決方案，代表保險業在定價成熟度方面的真正大幅進展。我們相信Akur8的解決方案將使我們能夠在各個顧問專案中為客戶增添價值，特別是使我們的大型顧問作業能夠在專屬的客戶工作區內合作，改善模型的可預測性，最終顯著改善損失率。」

慕尼黑再保險公司精算顧問業務與資料分析主管Massimo Cavadini表示：「Akur8的優勢在於預測能力的商品化，這使得我們稱之為保險定價的『第三波』得以到來。領域專家在對過程保持完全控制的同時，可將大部分時間都花在理解問題和應用正確的解決方案上，而不是花在繁瑣的重複建模任務中。雖然他們是一家初創企業，但Akur8團隊在整個過程中的專業精神、資歷和反應能力是我們選擇他們的決定性因素。這是在深入篩選之後做出的決定，在這個過程中，每一個候選者的價值主張和優勢都經過徹底的審查。」

關於慕尼黑再保險公司

慕尼黑再保險公司是全球首屈一指的再保險、原保險和保險相關風險解決方案提供商之一。集團由再保險和ERGO業務部門以及資產管理公司MEAG組成。慕尼黑再保險在全球積極發展業務，涉足保險業的所有領域。自1880年成立以來，慕尼黑再保險公司就以其無與倫比的風險相關專業技能和穩健的財務狀況而聞名。從1906年的舊金山地震到2019年的太平洋颱風季，公司在破壞程度異常的損害來臨時為客戶提供財務保護。慕尼黑再保險公司有著非凡的創新實力，這使它能夠為火箭發射、再生能源或網路攻擊等特殊風險提供保險。公司在推動保險業的數位轉型方面扮演關鍵角色，並在這一過程中進一步擴大其評估風險的能力和提供服務的範圍。憑藉其客製化的解決方案以及與客戶的密切關係，慕尼黑再保險公司成為深受企業、機構和個人歡迎的風險合作夥伴之一。

關於Akur8

Akur8以透明的人工智慧方式革新保險定價。Akur8開發出獨特的人工智慧型保險定價解決方案，該解決方案可以為保險公司自動建模，同時根據全球監管機構的要求，保持對所創建模型的完全透明性和控制力。Akur8是市場上唯一融合機器學習和精算功能的解決方案，可根據客戶的整個業務生命週期提供最佳的保險價格。

1 https://www.munichre.com/en/solutions/reinsurance-property-casualty/global-consulting.html

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