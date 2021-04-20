慕尼黑再保险公司的咨询部门与Akur8开展全球合作以提高定价能力

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Akur8欣然宣布与慕尼黑再保险公司(Munich Re)达成全球合作协议，以提高慕尼黑再保险公司全球咨询部门1的定价能力。通过这一协议，慕尼黑再保险公司将获得先进的新型费率建模解决方案，而Akur8将通过与全球领先的保险、再保险和保险相关风险解决方案提供商之一合作，扩大其业务范围。这种非排他性合作在全球开展，用户分布在慕尼黑再保险公司的多个运营地区。慕尼黑再保险公司的所有实体和客户都可以从本次合作中受益，并采用该解决方案。

Akur8的解决方案专为保险开发，通过使用透明的人工智能专有技术，自动化处理风险和需求建模，从而增强保险公司的定价流程。保险公司可获得的主要好处包括缩短建模时间，这将加快产品上市时间，增强预测能力，同时保持充分的透明度和对所创建模型的控制。

慕尼黑再保险公司的全球咨询部门正在通过数据科学和数字化的应用，结合风险转移，推动保险定价的变革。由多位保险定价专家组成的全球专业团队负责开发产品和定价解决方案，慕尼黑再保险公司的所有客户都可通过再保险关系利用这些解决方案。Akur8将通过一款以透明的方式利用人工智能的定价工具来提升其定价能力，为客户带来更高的价值和定价成熟度。慕尼黑再保险团队将使用Akur8解决方案进行端到端保险定价。

Akur8首席执行官Samuel Falmagne表示：“Akur8对此次与慕尼黑再保险公司的合作倍感兴奋，慕尼黑再保险公司是保险咨询领域全球知名的参与者之一，更不用提他们的再保险和原保险业务。本次合作也彰显Akur8解决方案对于众多类型参与者的相关意义和吸引力，这些参与者包括原保险公司、再保险公司、解决方案提供商和咨询公司等。”

Akur8销售主管Brune de Linares表示：“与慕尼黑再保险公司的战略合作是我们拓展全球业务过程中实施的一个重大战略步骤。双方的专长和优势结合，将为两家公司带来显著的附加值。”

慕尼黑再保险公司全球咨询部门主管Joachim Mathe表示：“Akur8令人印象深刻的风险和需求建模解决方案，代表着保险业在定价成熟度方面的真正飞跃。我们相信Akur8的解决方案将使我们能够在各个咨询项目中为客户带来增值，特别是使我们的大型咨询机构能够在专用的客户工作区内协作，提高模型的可预测性，最终显著改善赔付率。”

慕尼黑再保险公司精算咨询与数据分析主管Massimo Cavadini表示：“Akur8的优势在于预测能力的商品化，这使得我们称之为保险定价的‘第三次浪潮’得以到来。领域专家在对过程保持完全控制的同时，可将大部分时间都花在理解问题和应用正确的解决方案上，而不是花在繁琐的重复建模任务中。虽然他们是一家初创企业，但Akur8团队在整个过程中的专业精神、资历和反应能力是我们选择他们的决定性因素。这是在深入筛选之后做出的决定，在这个过程中，每一个候选者的价值主张和优势都经过了彻底的审查。”

关于慕尼黑再保险公司

慕尼黑再保险公司是全球领先的再保险、原保险和保险相关风险解决方案提供商之一。集团由再保险和ERGO业务部门以及资产管理公司MEAG组成。慕尼黑再保险在全球范围内积极开展业务，涉足保险业的所有领域。自1880年成立以来，慕尼黑再保险公司就以其无与伦比的风险相关专业技能和稳健的财务状况而闻名。从1906年的旧金山地震到2019年的太平洋台风季，公司在破坏程度异常的损害来临时为客户提供财务保护。慕尼黑再保险公司有着非凡的创新实力，这使它能够为火箭发射、可再生能源或网络攻击等特殊风险提供保险。公司在推动保险业的数字化转型方面发挥着关键作用，并在这一过程中进一步扩大其评估风险的能力和提供服务的范围。凭借其定制化的解决方案以及与客户的紧密联系，慕尼黑再保险公司成为深受企业、机构和个人欢迎的风险合作伙伴之一。

关于Akur8

Akur8以透明的人工智能方式革新保险定价。Akur8开发了一款基于人工智能的独特保险定价解决方案，该解决方案可以为保险公司自动建模，同时根据全球监管机构的要求保持对所创建模型的完全透明性和控制力。Akur8是市场上唯一融合了机器学习和精算功能的解决方案，可根据客户的整个业务生命周期提供最佳的保险价格。

1 https://www.munichre.com/en/solutions/reinsurance-property-casualty/global-consulting.html

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