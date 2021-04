L'entité de conseil de Munich Re renforce ses capacités de tarification avec Akur8 dans le cadre d'une coopération mondiale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Akur8 est ravi d'annoncer son accord de coopération mondiale avec Munich Re visant à renforcer les capacités de tarification de son entité de conseil mondiale, Munich Re Global Consulting1. Dans le cadre de cet accord, Munich Re aura accès à une nouvelle solution de modélisation de tarification à la pointe de la technologie et Akur8 consolidera son empreinte internationale en collaborant avec l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'assurance, de réassurance et de gestion des risques liés à l'assurance. Cette collaboration non exclusive est mondiale, avec des utilisateurs dans plusieurs régions servies par Munich Re. Toutes les entités et tous les clients de Munich Re pourront bénéficier de cette approche commune et bénéficier de cette solution.

Spécialement développée pour l'assurance, la solution d'Akur8 optimise les processus de tarification des assureurs en automatisant la modélisation du risque et de la demande, par le biais d'une technologie propriétaire d'intelligence artificielle transparente. Les principaux avantages pour les assureurs sont notamment une réduction du temps de modélisation, ce qui accélère la mise sur le marché et augmente le pouvoir prédictif, tout en conservant une transparence et un contrôle complets sur les modèles générés.

L’entité Global Consulting de Munich Re accompagne la transformation de la tarification des produits d'assurance grâce à la data science et la digitalisation, associée au transfert de risques. Une pratique mondiale dédiée, composée de plusieurs experts en tarification d'assurance, développe des solutions de produits et de tarification : tous les clients de Munich Re peuvent en bénéficier via les relations de réassurance. Akur8 stimulera leurs capacités de tarification, en apportant une valeur ajoutée et une précision de tarification accrues à leurs clients, avec un outil de tarification qui exploite l'IA de manière transparente. Les équipes de Munich Re utiliseront Akur8 pour proposer une tarification assurantielle de bout en bout.

"Akur8 se réjouit de cette coopération avec Munich Re, qui fait partie des acteurs mondiaux les plus renommés dans le domaine du conseil en assurance, en particulier à travers ses activités de réassurance et d'assurance primaire. Cette coopération démontre également la pertinence et l'attractivité de la solution Akur8 pour de multiples acteurs, des assureurs primaires aux réassureurs, en passant par les fournisseurs de solutions et les sociétés de conseil.", a déclaré Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

"Notre coopération stratégique avec Munich Re marque une étape importante dans notre développement, englobant une portée mondiale. Notre expertise et nos forces combinées permettront à nos deux entreprises d'apporter une valeur ajoutée significative.", a déclaré Brune de Linares, Chief of Sales chez Akur8.

"Akur8 est une impressionnante solution de modélisation des risques et de la demande, et constitue un véritable bond en avant en termes de sophistication de la tarification dans le secteur de l'assurance. Nous sommes convaincus que la solution d'Akur8 nous permettra d'apporter une valeur ajoutée à nos clients dans le cadre de nos différents projets de conseil, en permettant notamment à notre pratique de conseil étendue de travailler de manière collaborative dans des espaces de travail clients dédiés, en améliorant la prédictivité des modèles pour finalement apporter une amélioration significative du ratio sinistres/primes", a déclaré Joachim Mathe, Global Head of Global Consulting chez Munich Re.

"Les forces d'Akur8 pivotent sur la commoditisation du pouvoir de prédiction, ouvrant la voie à ce que nous appelons "la troisième vague" de la tarification de l'assurance. Tout en gardant le contrôle total du processus, l'expert du secteur passe la majeure partie de son temps à analyser le problème et à appliquer la bonne solution, et non à effectuer des tâches de modélisation fastidieuses et répétitives. Bien qu'il s'agisse d'une start-up, le professionnalisme, les références et la réactivité de l'équipe d'Akur8 tout au long du processus ont été déterminants dans notre choix. Notre choix s'est fait à l'issue d'un processus de sélection approfondi au cours duquel la proposition de valeur et les forces de chaque acteur ont été examinées en détail", a précisé Massimo Cavadini, Global Head of Actuarial Consulting & Data Analytics chez Munich Re.

À propos de Munich Re

Munich Re est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d’assurance de première ligne et de solutions de gestion des risques liés à l’assurance. Le groupe comprend plusieurs branches d’activités, la réassurance et ERGO, ainsi que la société de gestion d’actifs MEAG. Munich Re est actif à l’échelle mondiale et exerce des activités dans tous les secteurs de l’assurance. Depuis sa fondation en 1880, Munich Re est connu pour son expertise inégalée en matière de risque et sa bonne situation financière. Le groupe fournit une protection financière aux clients qui doivent composer avec un volume exceptionnel de dommages – du tremblement de terre de 1906 à San Francisco jusqu’à la saison des typhons de 2019 dans le Pacifique. Munich Re possède une force novatrice exceptionnelle, ce qui lui permet de couvrir des risques extraordinaires, comme les lancements de fusées, les risques associés aux énergies renouvelables et les cyberattaques. L’entreprise joue un rôle clé dans la transformation numérique de l’industrie de l’assurance et, ce faisant, elle a accru sa capacité à évaluer les risques et élargi la gamme de services qu’elle offre. Ses solutions sur mesure et sa proximité avec ses clients font de Munich Re l’un des partenaires de risque les plus recherchés au monde pour les entreprises, les institutions et les particuliers.

À propos d’Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l'IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l'exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l’univers actuariel et l’apprentissage machine, en permettant une optimisation tarifaire axée sur la valeur à vie du client.

1 https://www.munichre.com/en/solutions/reinsurance-property-casualty/global-consulting.html

