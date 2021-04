L’unità di consulenza di Munich Re potenzia la sua capacità di determinazione dei prezzi stringendo una partnership globale con Akur8

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Akur8 è lieta di annunciare un accordo di cooperazione globale con Munich Re finalizzato a potenziarne le capacità di determinazione dei prezzi per la sua Global Consulting Unit1. Grazie a questo accordo, Munich Re avrà accesso ad una nuova soluzione avanzata di rate modeling, ed Akur8 potrà rafforzare la sua posizione collaborando con una delle principali società mondiali di assicurazione, riassicurazione e soluzioni per il rischio assicurativo. Questa cooperazione non esclusiva ha respiro internazionale, con utenti in varie zone geografiche di Munich Re. Tutte le filiali e i clienti di Munich Re possono avvantaggiarsi di questo approccio congiunto e utilizzare questa soluzione.

Sviluppata specificamente per il settore assicurativo, la soluzione di Akur8 potenzia i processi di determinazione dei prezzi degli assicuratori automatizzando la modellazione della richiesta e del rischio grazie alla sua tecnologia brevettata, basata sull’intelligenza artificiale. I vantaggi essenziali per le società di assicurazione sono molteplici: riduzione del tempo di modellazione, e di conseguenza del time-to-market, perfezionamento delle funzioni predittive – mantenendo al tempo stesso trasparenza e controllo completi sui modelli creati.

La Global Consulting Unit di Munich Re sta promuovendo un cambiamento radicale nel processo di pricing assicurativo tramite la digitalizzazione e la data science in combinazione con soluzioni di trasferimento del rischio. GCU e` una squadra composta da numerosi esperti nel pricing dei prodotti assicurativi, che sviluppa soluzioni di pricing, accessibili a tutti i clienti di Munich Re attraverso i rapporti di riassicurazione. Akur8 ne potenzierà le capacità analitiche, permettendo una maggiore rapidita’ nella modellistica applicata al pricing grazie a un apposito strumento che sfrutta l’IA in modo trasparente. I team Munich Re utilizzeranno Akur8 per creare proposte complete relative al pricing assicurativo.

“Akur8 è estremamente lieta di questa cooperazione con Munich Re, una delle società mondiali più rinomate nel settore della consulenza nel campo assicurativo – senza tralasciare la sua attività nel settore dei prodotti assicurativi primari e della riassicurazione. L’accordo è una dimostrazione ulteriore dell’importanza della soluzione di Akur8 e dell’interesse che essa suscita in un’ampia gamma di player – dalle compagnie di prodotti assicurativi primari ai riassicuratori, fino alle imprese che sviluppano soluzioni e alle società di consulenza”, commenta Samuel Falmagne, CEO presso Akur8.

“Data la sua copertura mondiale, la nostra collaborazione strategica con Munich Re rappresenta un importante passo nel nostro percorso di crescita. La combinazione della nostra competenza e dei nostri punti di forza consentirà sia a Munich Re che alla nostra azienda di creare notevole valore aggiunto”, spiega Brune de Linares, Chief of Sales presso Akur8.

“Akur8 è una soluzione notevole per la modellazione dei rinnovi, della conversion e del rischio assicurativo, che rappresenta un autentico progresso in termini di accuratezza nell’insurance pricing. Riteniamo che grazie alla soluzione di Akur8 saremo in grado di incrementare il valore aggiunto per i clienti nei vari progetti di consulenza, consentendo in particolar modo ai vari team di analisti di pricing di collaborare in spazi di lavoro dedicati ai nostri clienti, migliorando la capacità predittiva dei modelli per garantire, in ultima analisi, un notevole miglioramento del loss ratio”, sostiene Joachim Mathe, Global Head of Global Consulting presso Munich Re.

“I punti di forza di Akur8, facendo leva sulla automatizzazione della pura capacita` predittiva di modelli off-the-shelf consentono ciò che chiamiamo “La terza ondata” del pricing assicurativo: pur mantenendo un controllo completo del processo, gli esperti del settore possono investire la maggior parte del tempo ad analizzare il problema e ad applicare la soluzione adatta piuttosto che in noiose e ripetitive attività di modellizzazione. Sebbene Akur8 sia una start-up, la professionalità, le credenziali e la prontezza di risposta dei suoi specialisti nel corso dell’intero processo sono stati fattori determinanti per la nostra scelta – fatta dopo una selezione approfondita in cui sono stati esaminati a fondo i punti di forza e la l’interezza della proposta di ciascuna azienda candidata”, conclude Massimo Cavadini, Global Head of Actuarial Consulting & Data Analytics presso Munich Re.

Informazioni su Munich Re

Munich Re è un leader mondiale nel settore dei prodotti assicurativi primari e della riassicurazione, nonché nello sviluppo di soluzioni di gestione del rischio correlato alle assicurazioni. Il gruppo si articola nei business riassicurazione e ERGO oltre che nella società di gestione beni MEAG. Munich Re è attiva a livello internazionale e opera in tutti i segmenti del settore assicurativo. Da quando è stata fondata, nel 1880, si è distinta per la sua competenza ineguagliata nel campo del rischio e per la solida posizione finanziaria. Offre ai clienti protezione finanziaria a fronte di livelli di danni eccezionali – dal terremoto di San Francisco del 1906 alla stagione dei tifoni del Pacifico del 2019. Munich Re ha capacità straordinarie di innovazione, che le consentono di offrire copertura anche per rischi eccezionali, come lanci di missili, energie rinnovabili o attacchi informatici. Sta svolgendo un ruolo chiave nell’accelerare la trasformazione digitale nel settore assicurativo, e in questo frangente ha ampliato ulteriormente la sua capacità di valutazione dei rischi e la gamma di servizi offerti. Le sue soluzioni personalizzate e la vicinanza ai clienti fanno di Munich Re uno dei partner di elezione nel campo del rischio per aziende, istituti e privati.

Informazioni su Akur8

Akur8 sta rivoluzionando il campo della determinazione dei prezzi dei prodotti assicurativi con una tecnologia trasparente basata sull’IA. A tal fine ha sviluppato una soluzione unica che automatizza la modellazione per le società di assicurazione mentre mantiene controllo e trasparenza completi dei modelli creati, come richiesto dalle autorità normative di tutto il mondo. Akur8 è l’unica soluzione presente sul mercato che riconcilia i campi della matematica attuariale e del machine learning – consentendo l’ottimizzazione dei prezzi basati sul valore per le assicurazioni sulla vita.

