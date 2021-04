Dział konsultingu Munich Re zwiększa swoje możliwości w zakresie wyceny dzięki międzynarodowej współpracy z Akur8

PARYŻ--(BUSINESS WIRE)--Akur8 ma zaszczyt ogłosić podpisanie międzynarodowego porozumienia o współpracy z Munich Re w celu zwiększenia możliwości systemu wyceny Munich Re dla swojego międzynarodowego działu konsultingu[1]. Dzięki tej umowie Munich Re uzyska dostęp do najnowocześniejszego rozwiązania w zakresie modelowania stawek, natomiast Akur8 wzmocni swoją pozycję dzięki współpracy z jednym z najważniejszych na świecie dostawców rozwiązań w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji i ryzyka związanego z ubezpieczeniami. Ta niewyłączna współpraca ma charakter międzynarodowy i obejmuje użytkowników w wielu regionach geograficznych, w których działa Munich Re. Wszystkie podmioty oraz klienci spółki mają możliwość skorzystania z tego wspólnego przedsięwzięcia i wykorzystania jego zalet.

Proponowane przez Akur8 rozwiązanie zaprojektowane z myślą o rynku ubezpieczeniowym usprawnia proces ustalania cen ubezpieczeń poprzez automatyzację modelowania ryzyka i popytu, wykorzystując przejrzystą, opatentowaną technologię bazującą na sztucznej inteligencji. Do najważniejszych korzyści z punktu widzenia ubezpieczycieli należy skrócenie czasu modelowania, co przyspieszy czas wprowadzenia produktu na rynek, oraz zwiększenie możliwości prognostycznych przy zachowaniu pełnej przejrzystości i kontroli nad tworzonymi modelami.

Międzynarodowy dział konsultingowy Munich Re wprowadza przełomowe zmiany w wycenach ubezpieczeń poprzez zastosowanie analityki danych i cyfryzacji w połączeniu z transferem ryzyka. Wyspecjalizowana międzynarodowa grupa ekspertów ds. wyceny ubezpieczeń pracuje nad rozwojem produktów i rozwiązań cenowych: wszyscy klienci Munich Re mogą z nich korzystać za pośrednictwem współpracy reasekuracyjnej. Akur8 zwiększy ich możliwości w zakresie ustalania cen, zapewniając klientom dodatkową wartość i zróżnicowanie cen, a wszystko to przy pomocy narzędzia do ustalania cen, które w przejrzysty sposób wykorzystuje sztuczną inteligencję. Zespoły Munich Re będą korzystać z rozwiązań Akur8 w zakresie kompleksowej oferty cenowej dla ubezpieczeń.

„Akur8 nie kryje ogromnego zadowolenia ze współpracy z Munich Re, firmą, która jest jednym z najbardziej renomowanych światowych graczy w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego, nie wspominając już o ich działalności reasekuracyjnej i związanej z ubezpieczeniami pierwotnymi. Taka współpraca jest jednocześnie potwierdzeniem przydatności i atrakcyjności naszego rozwiązania dla szerokiego grona podmiotów, począwszy od ubezpieczycieli, poprzez reasekuratorów, dostawców rozwiązań, aż po agencje konsultingowe – mówi Samuel Falmagne, dyrektor generalny Akur8.

- Nasza strategiczna współpraca z Munich Re odzwierciedla znaczący, przyszłościowy krok rozwoju firmy, który będzie obejmował cały świat. Wspólne doświadczenie i potencjał pozwolą obu przedsiębiorstwom wnieść znaczącą wartość dodaną” - mówi Brune de Linares, dyrektor ds. sprzedaży w Akur8.

„Akur8 to wyjątkowe rozwiązanie z zakresu modelowania ryzyka i popytu, które stanowi prawdziwy przełom w zakresie zaawansowania wyceny w branży ubezpieczeniowej. Jesteśmy przekonani, że proponowany produkt umożliwi nam zaoferowanie klientom wartości dodanej w ramach różnych projektów konsultingowych, w szczególności poprzez umożliwienie licznym konsultantom pracy zespołowej w specjalnych przestrzeniach roboczych dostosowanych do potrzeb klienta, co zwiększy przewidywalność modeli i ostatecznie przyniesie znaczącą poprawę wskaźnika strat” – mówi Joachim Mathe, dyrektor międzynarodowego działu konsultingu w Munich Re.

„Atuty Akur8 opierające się na komercjalizacji mocy prognostycznej, pozwalają na to, co nazywamy >>trzecią falą<< wyceny ubezpieczeń: zachowując pełną kontrolę nad procesem, specjaliści poświęcają większość czasu na zrozumienie problemu i zastosowanie właściwego rozwiązania bez konieczności wykonywania żmudnych, powtarzalnych zadań modelowania. Wprawdzie Akur8 jest start-upem, jednak profesjonalizm, referencje i reaktywność całego zespołu stanowiły czynniki decydujące o naszym wyborze – dokonanym po dogłębnym procesie selekcji, w którym dokładnie przeanalizowano modele wartości i mocne strony każdego z kandydatów” – mówi Massimo Cavadini, szef działu doradztwa aktuarialnego i analizy danych w Munich Re.

Munich Re

Munich Re należy do światowej czołówki dostawców usług reasekuracyjnych, ubezpieczeń podstawowych oraz rozwiązań w zakresie ryzyka związanego z ubezpieczeniami. Grupa składa się z segmentów reasekuracji i ERGO, jak również ze spółki zarządzającej aktywami MEAG. Munich Re prowadzi działalność na całym świecie, we wszystkich sektorach działalności ubezpieczeniowej. Od momentu założenia w 1880 roku, firma Munich Re jest znana ze swojej niedoścignionej wiedzy na temat ryzyka oraz stabilnej sytuacji finansowej. Oferuje klientom ochronę finansową na wypadek zaistnienia wyjątkowo dotkliwych szkód - od trzęsienia ziemi w San Francisco w 1906 roku po sezon tajfunów na Pacyfiku w 2019 roku. Spółka posiada wyjątkową siłę innowacyjną, która umożliwia jej oferowanie ubezpieczeń od szczególnych rodzajów ryzyka, takich jak wystrzelenie rakiety, odnawialne źródła energii lub ataki cybernetyczne. Firma odgrywa decydującą rolę w napędzaniu cyfrowej transformacji branży ubezpieczeniowej, zwiększając w ten sposób swoją zdolność do oceny ryzyka i zakres oferowanych usług. Dostosowane do potrzeb rozwiązania i bliskość klientów sprawiają, że Munich Re jest jednym z najbardziej pożądanych partnerów w zakresie zarządzania ryzykiem dla firm, instytucji i osób prywatnych na arenie międzynarodowej.

Akur8

Akur8 rewolucjonizuje proces ustalania cen ubezpieczeń dzięki zastosowaniu przejrzystego modelu sztucznej inteligencji. Akur8 opracowała wyjątkowe, wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji rozwiązanie do wyceny ubezpieczeń, które automatyzuje modelowanie stosowane przez firmy ubezpieczeniowe, zachowując jednocześnie pełną transparentność i kontrolę nad tworzonymi modelami zgodnie z wymogami międzynarodowych organów ustawodawczych. Akur8 jest obecnie jedynym dostępnym na rynku rozwiązaniem łączącym technologie uczenia się maszyn z branżą ubezpieczeń - umożliwiając optymalizację cen uwzględniającą całokształt wartości życiowej klienta.

[1] https://www.munichre.com/en/solutions/reinsurance-property-casualty/global-consulting.html

