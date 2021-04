Consulting Unit van Munich Re vergroot zijn prijsmogelijkheden met Akur8 in wereldwijde samenwerking

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Akur8 is verheugd de wereldwijde samenwerkingsovereenkomst met Munich Re aan te kondigen om de prijsmogelijkheden van Munich Re voor hun Global Consulting Unit1 te versterken. Met deze overeenkomst krijgt Munich Re toegang tot een nieuwe, ultramoderne oplossing voor tariefmodellering, en Akur8 zal zijn voetafdruk versterken door samen te werken met een van 's werelds toonaangevende leveranciers van verzekeringen, herverzekeringen en verzekeringsgerelateerde risico-oplossingen. Deze niet-exclusieve samenwerking is wereldwijd, met gebruikers in meerdere operationele regio's van Munich Re. Alle entiteiten en klanten van Munich Re kunnen profiteren van de gezamenlijke aanpak en hun voordeel doen met deze oplossing.

De oplossing van Akur8 is specifiek ontwikkeld voor verzekeringen en verbetert de prijsstellingsprocessen van verzekeraars door risico- en vraagmodellering te automatiseren met behulp van transparante eigen AI-technologie. De belangrijkste voordelen voor verzekeraars zijn onder meer een verkorting van de modelleringstijd, waardoor de time-to-market wordt versneld, het voorspellend vermogen toeneemt, terwijl volledige transparantie en controle over de gemaakte modellen behouden blijft.

De Global Consulting Unit van Munich Re stimuleert een transformatieve verandering in de prijsbepaling van verzekeringen door de toepassing van datawetenschap en digitalisering, gecombineerd met risico-overdracht. Een toegewijde wereldwijde praktijk van verschillende experts op het gebied van verzekeringsprijsstelling ontwikkelt product- en prijsoplossingen: alle klanten van Munich Re kunnen hiervan profiteren via de herverzekeringsrelaties. Akur8 zal de prijsmogelijkheden vergroten, waardoor hun klanten meer waarde en verfijning krijgen op het gebied van prijzen, met een prijsbepalingstool die op een transparante manier gebruik maakt van AI. De teams van Munich Re gaan Akur8 gebruiken voor de end-to-end prijsbepalingspropositie voor verzekeringen.

“Akur8 is buitengewoon enthousiast over deze samenwerking met Munich Re, een van de meest gerenommeerde spelers ter wereld op het gebied van verzekeringsadvies, nog afgezien van hun herverzekerings- en primaire verzekeringsactiviteiten. Deze samenwerking is ook een demonstratie van de relevantie en aantrekkelijkheid van de oplossing van Akur8 voor tal van spelers, van primaire verzekeringsmaatschappijen tot herverzekeraars, en van leveranciers van oplossingen tot adviesbureaus," aldus Samuel Falmagne, CEO van Akur8.

“Onze strategische samenwerking met Munich Re vertegenwoordigt een belangrijke strategische stap in onze ontwikkeling en bestrijkt een wereldwijde voetafdruk. Onze gecombineerde expertise en sterke punten zullen onze beide bedrijven in staat stellen te zorgen voor aanzienlijke toegevoegde waarde” , stelt Brune de Linares, Chief of Sales bij Akur8.

“Akur8 is een indrukwekkende oplossing voor risico- en vraagmodellering die een echte sprong voorwaarts betekent in termen van verfijning van de prijzen in de verzekeringssector. We zijn ervan overtuigd dat we met de oplossing van Akur8 toegevoegde waarde kunnen bieden aan onze klanten in onze verschillende adviesprojecten, met name door onze grote adviespraktijk toe te staan samen te werken in speciale werkruimten van klanten. Hiermee wordt de voorspelbaarheid van de modellen verbeterd om uiteindelijk een aanzienlijke verbetering van de verliesratio te bewerkstelligen," verklaart Joachim Mathe, Global Head of Global Consulting bij Munich Re.

"De sterke punten van Akur8, die draaien om de commodificatie van voorspellingskracht, zorgen voor wat we 'The third wave' van verzekeringsprijstelling noemen: terwijl de volledige controle over het proces behouden blijft, wordt de meeste tijd van de domeinexpert besteed aan het begrijpen van het probleem en het toepassen van de juiste oplossing, en niet aan vervelende repetitieve modelleertaken. Hoewel ze een start-up zijn, waren de professionaliteit, de referenties en de reactiviteit van het Akur8-team gedurende het hele proces bepalende factoren bij onze keuze - die werd gemaakt na een diepgaand selectieproces waarbij de waardepropositie en sterke punten van elke speler grondig werden beoordeeld," merkt Massimo Cavadini, hoofd Actuarial Consulting and Data Analytics bij Munich Re, op.

Over Munich Re

Munich Re is een van 's werelds toonaangevende aanbieders van herverzekeringen, primaire verzekeringen en verzekeringsgerelateerde risico-oplossingen. De groep bestaat uit de bedrijfssegmenten Herverzekeringen en ERGO, evenals de vermogensbeheerder MEAG. Munich Re is wereldwijd actief en opereert in alle takken van het verzekeringsbedrijf. Sinds de oprichting in 1880 staat Munich Re bekend om zijn ongeëvenaarde risicogerelateerde expertise en zijn solide financiële positie. Het biedt klanten financiële bescherming wanneer ze worden geconfronteerd met uitzonderlijke niveaus van schade - van de aardbeving in San Francisco in 1906 tot het tyfoonseizoen van 2019 in de Stille Oceaan. Munich Re beschikt over een uitstekende innovatiekracht, waardoor het ook dekking kan bieden voor buitengewone risico's zoals raketlanceringen, hernieuwbare energiebronnen of cyberaanvallen. Het bedrijf speelt een sleutelrol bij het stimuleren van de digitale transformatie van de verzekeringssector en heeft daarmee zijn vermogen om risico's te beoordelen en het scala aan diensten dat het aanbiedt verder uitgebreid. Dankzij de op maat gemaakte oplossingen en de nabijheid van de klanten is Munich Re een van 's werelds meest gewilde risicopartners voor bedrijven, instellingen en particulieren.

Over Akur8

Akur8 zorgt voor een revolutie in prijsstelling voor verzekeringen met transparante AI. Akur8 heeft een unieke AI-gebaseerde oplossing voor verzekeringsprijsstelling ontwikkeld die de modellering voor verzekeringsmaatschappijen automatiseert en waarbij tegelijkertijd volledige transparantie en controle over de gemaakte modellen behouden worden, zoals vereist door toezichthouders wereldwijd. Akur8 is de enige oplossing op de markt die Machine Learning en de actuariële werelden met elkaar verenigt, waardoor op levenslange klantwaarde gebaseerde prijsoptimalisatie mogelijk wordt.

1 https://www.munichre.com/en/solutions/reinsurance-property-casualty/global-consulting.html

