Unidade de consultoria da Munich Re aumenta a sua capacidade de preços com a Akur8 em cooperação global

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Akur8 tem o prazer de anunciar o seu acordo de cooperação global com a Munich Re para aumentar a capacidade de preço da Munich Re para a sua Unidade de Consultoria Global1. Com este acordo, a Munich Re terá acesso a uma nova solução de modelagem de taxas de última geração e a Akur8 reforçará a sua presença com uma parceria com um dos principais provedores de seguros do mundo, resseguros e soluções de risco relacionadas aos seguros. Esta cooperação não exclusiva é global, com usuários em várias regiões operacionais da Munich Re. Todas as entidades e clientes da Munich Re podem se beneficiar da abordagem conjunta e explorar esta solução.

Especificamente desenvolvida para seguros, a solução da Akur8 aprimora os processos de precificação das seguradoras, automatizando o risco e a modelagem de demanda com o uso da tecnologia patenteada de inteligência artificial transparente. Os principais benefícios para as seguradoras incluem uma redução no tempo de modelagem, o que acelera o tempo de entrada no mercado, aumenta o poder preditivo, enquanto mantém total transparência e controle sobre os modelos criados.

A Unidade de Consultoria Global da Munich Re promove mudanças transformadoras nos preços dos seguros através da aplicação de ciência de dados e digitalização, juntamente com a transferência de risco. Uma prática global dedicada de vários especialistas em precificação de seguros desenvolve soluções de produtos e precificação: todos os clientes da Munich Re podem acessá-las por meio das relações de resseguros. A Akur8 aumentará a sua capacidade de preço, trazendo maior valor e sofisticação de precificação aos seus clientes, com uma ferramenta de precificação que aproveita a IA de forma transparente. As equipes da Munich Re usarão a solução da Akur8 para a proposta integral de precificação de seguros.

“A Akur8 está extremamente empolgada com esta cooperação com a Munich Re, que é uma das mais renomadas participantes mundiais no espaço de consultoria de seguros, sem falar em suas atividades de resseguro e seguro primário. Esta cooperação também é uma demonstração da relevância e atração da solução da Akur8 para vários tipos de participantes, desde seguradoras primárias a resseguradoras e de provedores de soluções a empresas de consultoria”, disse Samuel Falmagne, diretor executivo (CEO) na Akur8.

“Nossa cooperação estratégica com a Munich Re representa um passo planejado significativo em nosso desenvolvimento, que abrange a presença global. Nossa experiência e pontos fortes combinados permitirão que ambas as empresas tragam um valor agregado significativo”, disse Brune de Linares, chefe de vendas na Akur8.

“Akur8 é uma solução impressionante para a modelagem de riscos e demandas, que representa um verdadeiro salto em termos da sofisticação da precificação no setor de seguros. Estamos convencidos de que a solução da Akur8 nos permitirá agregar valor aos nossos clientes em vários de nossos projetos de consultoria, notavelmente ao possibilitar que nossa grande prática de consultoria trabalhe de forma colaborativa em espaços de trabalho de clientes dedicados, aprimorando a previsibilidade dos modelos para, eventualmente, trazer melhorias significativas ao índice de perda”, disse Joachim Mathe, chefe global de Consultoria Global na Munich Re.

“Os pontos fortes da Akur8, que se baseiam na mercantilização do poder de previsão, permitem o que chamamos de "A terceira onda" de preços dos seguros: enquanto mantém o controle total sobre o processo, a maior parte do tempo do especialista no domínio é gasta na compreensão do problema e na aplicação da solução certa, não em tarefas tediosas e repetitivas de criação de modelos. Embora sejam uma start-up, o profissionalismo, credenciais e reatividade da Akur8 ao longo de todo o processo foram fatores determinantes em nossa escolha - que foi feita após um processo de seleção meticuloso onde a proposição de valor e os pontos fortes de cada participante foram completamente analisados”, disse Massimo Cavadini, chefe de Consultoria Atuarial e Análise de Dados na Munich Re.

Sobre a Munich Re

A Munich Re é um dos maiores e principais provedores de resseguros, seguros primário e soluções de risco relacionadas a seguros do mundo. O grupo consiste dos segmentos de negócio de resseguros e ERGO, assim como da empresa de gestão de ativos MEAG. A Munich Re é globalmente ativa e atua em todos os ramos de negócios de seguros. Desde que foi fundada em 1880, a Munich Re é conhecida por sua incomparável experiência em riscos e sua sólida posição financeira. Ela oferece proteção financeira aos clientes quando confrontados com níveis excepcionais de danos - desde o terremoto de São Francisco de 1906 até a temporada de tufões do Pacífico de 2019. A Munich Re possui uma força inovadora excepcional, o que permite à empresa oferecer também cobertura para riscos extraordinários, como lançamentos de foguetes, energias renováveis ou ataques cibernéticos. A empresa desempenha um papel fundamental no avanço da transformação digital do setor de seguros e, ao fazer isso, expandiu ainda mais a sua capacidade para avaliar riscos e os diversos serviços que oferece. Suas soluções sob medida e a proximidade com seus clientes tornam a Munich Re um dos parceiros de risco mais procurados do mundo para empresas, instituições e pessoas físicas.

Sobre a Akur8

Akur8 está revolucionando os preços de seguros com a IA transparente. A Akur8 desenvolveu uma solução diferenciada de precificação de seguros com base em IA que automatiza a modelagem para seguradoras, mantendo total transparência e controle sobre os modelos criados, conforme exigido pelos reguladores do mundo inteiro. Akur8 é a única solução no mercado que reconcilia os mundos de aprendizado de máquina e atuariais - o que permite a otimização de preços com base no valor da vida do cliente.

1 https://www.munichre.com/en/solutions/reinsurance-property-casualty/global-consulting.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.