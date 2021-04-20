BridgeTower Capital推出證券型代幣預先發行，並宣佈攜手重要合作夥伴進行全球性擴張

蘇黎世與愛達荷州博伊西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--代幣化全球私募股權公司BridgeTower Capital推出私募證券型代幣預先發行(STO)活動，在此之前，公司耗費了12個月的時間，特意組成世界級的合作夥伴團隊，以便在迅速成長的去中心化金融(DeFi)領域參與區塊鏈基礎設施和服務市場。

BridgeTower還宣佈，公司已在蘇黎世成立實體公司，以進一步擴張目前的區塊鏈基礎設施產品和服務。

BridgeTower於本週稍早展開私募證券型代幣發行宣傳活動，旨在為合格的投資人提供以數位證券形式購買公司股份的機會。BridgeTower的活動已得到積極的參與，而且尋求在此次初期募集階段籌集2億美元。

執行長Cory Pugh表示：「我們看到，受到採用區塊鏈技術的推動，全球的公、私數位金融市場正在融合。這一現象為那些能夠組建正確的團隊和產品服務的公司創造了獨特的機會，他們可以藉此來應付複雜的國際監管情勢。」

BridgeTower將建立經常性收入和EBITDA成長，把傳統的業務營運方式帶入其去中心化的「新世界」金融業務。此外，公司還將為那些有意打造更高評價的成長型公司提供資金。BridgeTower目前的區塊鏈質押產品已經大幅成長，在推出後兩個月內收到的委託資產已超過6,000萬美元。在接下來幾個月，BridgeTower將大幅增加自我託管節點。

BridgeTower還為早期到中期成長型公司提供金融、營運、人才獲取和行銷支援。它已經投資於數位領域的多家實體公司，而且將繼續為其資產組合提供更多的投資。

在過去12個月中，透過其自有的投資支援以及對BridgeTower進行大量投資的公司，BridgeTower組建了國際性的合作團隊。這些合作夥伴包括：

Algorand

Algorand致力於簡化新一代金融產品、協定和價值交換的創造，打造致力於推動去中心化金融與傳統金融融合的區塊鏈技術。Algorand的技術十分適合為發行商開發廣泛、全面的數位證券生態系統，而這正是BridgeTower所關注的。

Algorand商業解決方案的David Markley表示：「我們與BridgeTower有著共同的願景：現代化、去中心化的基礎設施將為未來金融服務領域的參與者提供更多的機會。我們十分高興能為BridgeTower提供支援，而他們允許投資人真正成為其代幣化私募股權公司的股東。該公司建立了世界級的經營團隊，其資產經理專注於去中心化金融與傳統金融的融合。」

Securitize

Securitize運用一流區塊鏈技術，提供值得信任的端到端證券型代幣解決方案，進而重新定義私募資本市場，它能夠擴大合格投資人接觸私募市場的管道，同時提升其效率、法規遵循和流動性。

Securitize總裁兼共同創辦人Jamie Finn表示：「我們從一開始便與BridgeTower合作，擔任其過戶代理人和技術合作夥伴，並對他們利用受監管產品進入去中心化金融領域的方式感到十分振奮。我們非常高興在推動BridgeTower Capital代幣上市的過程中扮演重要的角色。」

Archax

總部位於倫敦的Archax是倫敦首個受英國金融市場行為監管局(FCA)監管的數位證券交易所。Archax的服務對象是機構投資人，同時還獲得FCA的經紀和託管許可。鑑於Archax在塑造受監管交易所領域的市場領導地位，BridgeTower在Archax的早期階段便對其進行投資。

Archax行銷長Simon Barnby表示：「我們十分高興與BridgeTower合作，幫助其展開發行準備工作。我們期待著歡迎他們加入Archax交易所。Archax的成立初衷便是讓全球機構投資人業界接觸可靠的數位發行。BridgeTower在成長型公司、區塊鏈和去中心化金融方面投入了大量資金，其中既有債券投資，也有股權投資，這一點讓其非常適合在Archax全球成長型市場中交易。」

Black Manta

透過Bafin（聯邦金融監管機構）授予的許可，Black Manta的MiFiD II法規遵循平臺匯集了諸多發行商和投資人。BridgeTower最近對Black Manta進行了第二次投資。

BMCP共同創辦人兼執行合夥人Christian Plazer表示：「我們把BridgeTower這類公司看作是未來的投資工具。BridgeTower一直在努力發展一系列資產組合公司和合作夥伴關係，令我們對加入其中引以為榮。」

關於BRIDGETOWER CAPITAL – BridgeTower Capital是全球性的代幣化私募股權公司，秉承傳統的業務營運思維邁向成長。BridgeTower股東可獲得植基於區塊鏈技術的去中心化金融(DeFi)領域的機會。此外，BridgeTower對初期到中期成長型公司的私募股權投資可提供財務、營運、人才獲取和行銷支援。

www.bridgetowercapital.com

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