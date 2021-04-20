BridgeTower Capital推出证券型通证预发售，并宣布携手重要合作伙伴进行全球性扩张

苏黎世与爱达荷州博伊西--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--通证化全球私募股权公司BridgeTower Capital推出了私募证券型通证预发售(STO)活动，在此之前，公司耗费了12个月的时间，特意组建了一支世界级的合作伙伴团队，以便在迅速增长的去中心化金融(DeFi)领域参与区块链基础设施和服务市场。

BridgeTower还宣布，公司已在苏黎世成立了一家实体公司，以进一步扩张其当前的区块链基础设施产品和服务。

BridgeTower于本周早些时候发起了其私募证券型通证发售宣传活动，旨在为有资质的投资者提供以数字证券形式购买公司股份的机会。BridgeTower的活动得到了积极的参与，而且寻求在此次初期募集阶段筹集2亿美元。

首席执行官Cory Pugh表示：“我们看到，受区块链技术运用的推动，全球范围内的公、私数字金融市场正在融合。这一现象为那些能够组建正确的团队和产品服务的公司带来了独特的机遇，他们可以借此来应对复杂的国际监管格局。”

BridgeTower将通过打造常续性营收和EBITDA增长，把传统的业务运营方式带入其去中心化的“新世界”金融业务。此外，公司还将投资那些有意打造更高估值的增长型公司。BridgeTower当前的区块链质押产品已经获得了大幅增长，在推出后的两个月时间中，其收到的委托资产已超过6,000万美元。在接下来几个月中，BridgeTower将大幅增加自托管节点。

BridgeTower还致力于为早期到中期增长型公司提供金融、运营、人才获取和营销支持。它已经投资了数字领域的多家实体公司，而且将继续为其资产组合提供更多的投资。

在过去12个月中，BridgeTower通过其自有的投资支持以及对BridgeTower进行了大量投资的公司，组建了一支国际性的合作团队。这些合作伙伴包括：

Algorand

Algorand致力于通过简化新一代金融产品、协议和价值交换的创造，打造致力于推动去中心化金融与传统金融融合的区块链技术。Algorand的技术十分适合面向发行商的广泛、全面的数字证券生态系统的开发，而这正是BridgeTower所关注的。

Algorand商业解决方案的David Markley表示：“我们与BridgeTower有着共同的愿景：现代化、去中心化的基础设施将为未来金融服务领域的参与者提供更多的机会。我们十分高兴地为BridgeTower提供支持，而他们也在允许投资者真正成为其通证化私募股权公司的股东。该公司组建了一支世界级的运营团队，其资产经理专注于去中心化金融与传统金融的融合。”

Securitize

Securitize正在通过交付值得信任、基于领先区块链技术的端对端证券型通证解决方案，重新定义私募资本市场，它能够扩大有资质投资者访问私募市场的渠道，同时提升其效率、合规性和流动性。

Securitize总裁兼联合创始人Jamie Finn表示：“我们从一开始便与BridgeTower合作，担任其过户代理人和技术合作方，并对他们通过受监管产品进入去中心化金融领域的方式感到十分兴奋。我们非常高兴在推动BridgeTower Capital通证上市的过程中扮演重要的角色。”

Archax

总部位于伦敦的Archax是伦敦首个受英国金融市场行为监管局(FCA)监管的数字证券交易所。Archax的服务对象是机构投资者，同时还获得了FCA的经纪和托管许可。有鉴于Archax在塑造受监管交易所领域的市场领导地位，BridgeTower在Archax的早期阶段便对其进行了投资。

Archax首席营销官Simon Barnby表示：“我们十分高兴与BridgeTower合作，帮助其开展发售准备工作。我们期待着欢迎他们加入Archax交易所。Archax的成立初衷便是让全球机构投资者社区接触可靠的数字发行。BridgeTower在增长型公司、区块链和去中心化金融方面投入了大量的资金，其中既有债券投资，也有股权投资，这一点让其非常适合在Archax全球增长型市场中开展交易。”

Black Manta

Black Manta的MiFiD II合规平台通过其Bafin（联邦金融监管机构）授予的许可，汇聚了诸多发行商和投资者。BridgeTower最近对Black Manta进行了第二次投资。

BMCP联合创始人兼执行合伙人Christian Plazer表示：“我们将BridgeTower这类公司看作是未来的投资工具。BridgeTower一直在努力发展一系列资产组合公司和合作伙伴关系，让我们对加入其中感到自豪。”

关于BRIDGETOWER CAPITAL – BridgeTower Capital是一家全球性的通证化私募股权公司，秉承传统的面向增长的业务运营思维。BridgeTower股东可获得基于区块链技术的去中心化金融(DeFi)领域的机会。此外，BridgeTower对初期到中期增长型公司的私募股权投资致力于提供财务、运营、人才获取和营销支持。

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