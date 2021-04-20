Algorand與BridgeTower Capital宣佈建立策略性合作夥伴關係

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專注於傳統私募股權投資、區塊鏈和去中心化金融(DeFi)市場的全球性私募股權公司BridgeTower Capital今日宣佈與Algorand建立合作夥伴關係。Algorand創建了全球首個純權益證明底層區塊鏈，是首屈一指的區塊鏈科技公司，致力於加速去中心化金融與傳統金融的融合。

BridgeTower將使用Algorand的技術作為底層區塊鏈解決方案，來發行其代幣化數位證券。公司還將使用Algorand作為其產品和服務的首選區塊鏈。除了開放式公共網路所需的基本要求外，Algorand的技術可建立一系列高效能的第一層區塊鏈，從而提供安全性、可擴充性、完整的交易可終結性、內建隱私、共鏈和高階智慧合約。

BridgeTower執行長Cory Pugh表示：「鑑於其技術、團隊以及在數位市場的領導地位，Algorand顯然是我們的不二之選。此項合作具有重大意義，我們正努力將新世界願景帶到私募股權行業中，以盡可能地在私募股權領域提供區塊鏈和去中心化金融方面更多的機會。我非常高興能看到雙方攜手合作，並看到如今已有其他公司正積極地驗證這一願景。」

BridgeTower將建立經常性收入和息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)成長，以及向成長型公司注入資金，把傳統的業務操作方式帶到去中心化金融業務，以創造更高的評價。BridgeTower當前的區塊鏈質押產品出現大幅成長，在推出後的兩個月時間內，受託資產達到6,000多萬美元。BridgeTower在接下來的幾個月將大幅增加自我託管節點。Algorand業務解決方案的David Markley表示：「Algorand與BridgeTower的合作建立在共同願景的基礎上：提供接觸去中心化資產和產品的管道，並且都以透過先進的區塊鏈技術來擴大金融服務機會為重點。我們很高興BridgeTower將利用Algorand來允許投資人成為其代幣化私募股權公司的股東，並彰顯其在代幣化證券發售方面的領導地位。」

今天，Algorand的區塊鏈上每天錄得近100萬筆交易。此外，鏈上發佈的資產已經超過450萬宗，而且有500多家公司目前正在開發Algorand的應用程式，以利用其獨特的第一層智慧合約，以及其他能夠充實其平臺的功能。

上個月，BridgeTower還宣佈，公司已經在蘇黎世成立實體公司，以進一步擴大其目前的產品與合作關係。

關於BRIDGETOWER CAPITAL – BridgeTower Capital是全球性的代幣化私募股權公司，秉承傳統的業務操作思維，即打造強勁的營收和EBITDA成長。BridgeTower股東可獲得植基於區塊鏈技術的去中心化金融(DeFi)領域的機會。此外，BridgeTower對初期到中期成長型公司的私募股權投資可提供財務、營運、人才獲取和行銷支援。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.bridgetowercapital.com/

關於ALGORAND – Algorand所開發的科技將成為金融未來(FutureFi)的基石，並促進傳統和去中心化模式融合為包容、無摩擦和安全的統一系統。Algorand由榮獲圖靈獎的加密學家Silvio Micali成立，他所開發的區塊鏈基礎設施可處理大量交易所需的互通性和功能，從而讓去中心化金融、金融機構和政府能夠順利地向金融未來轉型。Algorand是全球500多家機構的首選技術，能夠讓人們便利地打造新一代的金融產品、協定和價值交換。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.algorand.com。

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