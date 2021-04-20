Algorand与BridgeTower Capital宣布建立战略合作伙伴关系

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--专注于传统私募股权投资、区块链和去中心化金融(DeFi)市场的全球性私募股权公司BridgeTower Capital今日宣布与Algorand建立合作伙伴关系。Algorand创建了全球首个纯权益证明底层区块链，是一家领先的区块链科技公司，致力于加速去中心化金融与传统金融的融合。

BridgeTower将使用Algorand的技术作为底层区块链解决方案，来发行其通证化数字证券。公司还将使用Algorand作为其产品和服务的首选区块链。除了开放式公共网络所需的基本要求外，Algorand的技术可组建一系列高性能的第一层区块链，从而提供安全性、可拓展性、完整的交易可终结性、内置隐私、共链和高级智能合约。

BridgeTower首席执行官Cory Pugh表示：“有鉴于其技术、团队以及在数字市场的领导地位，Algorand显然是我们的不二之选。此项合作具有重大意义，我们正努力将新世界愿景带到私募股权行业当中，以尽可能地在私募股权领域提供区块链和去中心化金融方面更多的机遇。我非常高兴能看到双方开展合作，并看到如今已有其他公司正积极地去验证这一愿景。”

BridgeTower将通过打造常续性营收和息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长，以及向增长型公司注入资金，把传统的业务操作方式带入去中心化金融业务，以创造更大的估值。BridgeTower当前的区块链质押产品出现了大幅增长，在推出后的两个月时间内，受托资产达到了6,000多万美元。BridgeTower在接下来的几个月中将大幅增加自托管节点。Algorand业务解决方案的David Markley表示：“Algorand与BridgeTower的合作基于一个共同的愿景：提供接触去中心化资产和产品的渠道，并共同关注于通过高级区块链技术提供更多的金融服务机遇。令我们感到十分高兴的是，BridgeTower将利用Algorand来允许投资者成为其通证化私募股权公司的股东，并彰显其在通证化证券发售方面的领导地位。”

今天，Algorand的区块链上每天录得近100万笔交易。此外，链上发布的资产已经超过了450万宗，而且有500多家公司目前正在开发基于Algorand的应用，以利用其独特的第一层智能合约，以及其他能够充实其平台的功能。

上个月，BridgeTower还宣布，公司已经在苏黎世成立了一家实体公司，以进一步拓展其当前的产品与合作关系。

关于BRIDGETOWER CAPITAL – BridgeTower Capital是一家全球性的通证化私募股权公司，秉承着传统的业务操作思维，即打造强劲的营收和EBITDA增长。BridgeTower股东可获得基于区块链技术的去中心化金融(DeFi)领域的机会。此外，BridgeTower对初期到中期增长型公司的私募股权投资致力于提供财务、运营、人才获取和营销支持。如需了解更多信息，请访问https://www.bridgetowercapital.com/

关于ALGORAND – Algorand所开发的技术将成为金融未来(FutureFi)的基石，并促进传统和去中心化模式融合为一个包容、无摩擦和安全的统一系统。Algorand由荣获图灵奖的加密学家Silvio Micali成立，他所开发的区块链基础设施可处理大批量交易所需的互操作性和功能，从而让去中心化金融、金融机构和政府顺利地向金融未来转型。作为全球500多家机构的首选技术，Algorand能够让人们便利地打造新一代的金融产品、协议和价值交换。如需了解更多信息，请访问www.algorand.com。

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