HCL va conduire une transformation informatique de bout en bout pour UD Trucks

NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), société technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de transformation numérique et de cloud hybride, d’une valeur de plusieurs millions de dollars avec UD Trucks, l’un des principaux fournisseurs japonais de solutions de véhicules utilitaires. HCL sera chargée d’assurer une transformation informatique de bout en bout, couvrant les plateformes numériques, le développement d’applications numériques agiles, la migration, le support et la maintenance, ainsi que les services en milieu de travail numérique.

Les changements dans sa structure opérationnelle ont contraint UD Trucks à créer et à migrer vers son propre environnement informatique spécialisé, tout en assurant la continuité du service. HCL a été sélectionnée en raison de ses capacités étendues dans la gestion des technologies traditionnelles et de nouvelle génération, des meilleurs cadres de transformation informatique de leur catégorie, de ses services de cybersécurité dynamiques, et ses compétences d’experts dans le domaine, acquises au fil de ses collaborations avec les grandes marques automobiles. En passant à un environnement informatique de nouvelle génération, UD Trucks vise à tirer parti de la puissance du cloud et de l’IdO, tout en offrant à ses employés une expérience utilisateur améliorée.

« La migration de notre infrastructure et de nos applications essentielles revêt une importance stratégique pour UD Trucks, dans le cadre de notre parcours de numérisation accélérée », a déclaré Satish Rajkumar, vice-président senior de la division Solutions numériques et Informatique, chez UD Trucks. « La compréhension approfondie par HCL de notre empreinte informatique existante, combinée à ses capacités de transformation, de pointe, en a fait un choix exceptionnel. Nous sommes convaincus que HCL nous aidera à créer un environnement informatique de classe mondiale, qui nous permettra d’aller au-delà des attentes à la fois de nos employés et de nos clients. »

« En signant un accord d’une telle importance, non seulement vous vous assurez que les capacités techniques sont là pour aujourd’hui et dans un avenir prévisible, mais vous évaluez également le partenariat conclu, déterminant ainsi en quoi il correspond à vos valeurs et vos ambitions à long terme », a ajouté Nicolas Gendre, vice-président senior de la division Achats, chez UD Trucks.

« À l’heure où les marques automobiles cherchent à accélérer l’exécution de leur transformation numérique et à adopter le cloud, le besoin s’impose de pouvoir compter sur un partenaire comme HCL pour naviguer avec succès dans la complexité des écosystèmes informatiques et disposer d’une base numérique prête pour l’avenir », a souligné Pankaj Tagra, vice-président en chef et directeur, Nordique et DACH, HCL Technologies. « Les transitions d’entreprise créent des scénarios spécifiques qui nécessitent des compétences d’experts au croisement des processus métier et de la technologie de bout en bout. Notre engagement avec UD Trucks est une illustration fantastique de la façon dont HCL peut prendre en charge la mise en place de capacités informatiques de base, en tirant parti de la stratégie Cloud Smart de HCL, de sorte à accélérer les services numériques de nouvelle génération pour nos clients. »

