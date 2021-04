Horticultural lighting with SunLike LED in agriculture laboratories of IRSTEA (Photo: Business Wire)

MONACO DI BAVIERA--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), innovativo leader globale nei prodotti e nella tecnologia LED, annuncia che i LED della serie SunLike con spettro naturale sono stati selezionati per l'illuminazione delle coltivazioni agricole nei laboratori dell'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), con sede in Francia.

In cooperazione con GreenHouseKeeper, tra le più rinomate aziende nel campo della ricerca nel campo dell'orticoltura e delle piante in Francia, è stata sviluppata una soluzione nuova e innovativa per un concetto di illuminazione ottimale dell'orticoltura basata sui LED nei laboratori INRAE in Francia.

Obiettivo dell'INRAE era riprodurre un'illuminazione molto vicina allo spettro della luce solare naturale, dagli UV agli IR, per sperimentare le fasi della coltivazione agricola, come la crescita e la fioritura dei girasoli nei laboratori indoor.

