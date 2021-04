Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor installées dans les prestigieux laboratoires français de l’INRAE

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), l’un des principaux innovateurs mondiaux dans le domaine des technologies LED, a annoncé que les LED à spectre naturel de la série SunLike ont été sélectionnées pour l’éclairage horticole des laboratoires de l’INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement situé en France.

Une solution novatrice a été mise au point en collaboration avec GreenHouseKeeper, l’une des entreprises les plus réputées dans les domaines de l’horticulture et de la recherche en sciences végétales en France, afin d’obtenir un éclairage horticole LED optimal dans les laboratoires de l’INRAE ​​en France.

L’INRAE désirait produire une lumière correspondant de près au spectre de la lumière naturelle du soleil, du rayonnement UV au rayonnement IR, afin de mener des expériences à différentes phases de culture, comme la croissance et la floraison des tournesols dans les laboratoires. GreenHouseKeeper a opté pour la technologie LED innovante SunLike afin de répondre à ces exigences et a mis au point une solution d’éclairage horticole à LED permettant de reproduire les conditions climatiques des quatre saisons.

« Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor sont les premières LED au monde à produire une lumière qui correspond de près au spectre de la lumière naturelle du soleil. Comparé aux LED conventionnelles, cela permet aux chercheurs de garantir des essais en laboratoire réalisés en conditions réelles tout en offrant des cultures de qualité supérieure constante. Grâce à cette reconnaissance du client qui les considère comme un éclairage horticole à LED optimal, nous espérons que la demande du marché pour l'éclairage horticole LED avec la solution LED SunLike augmentera » a déclaré Carlo Romiti, Directeur commercial adjoint pour l’Europe.

Lancées en juin 2017, les LED à spectre naturel de la série SunLike constituent une source de lumière avancée qui combine les dernières technologies de semi-conducteurs optiques et composites de Seoul Semiconductor avec la technologie TRI-R® de Toshiba Materials. Cette dernière repose sur le concept suivant : « La lumière la plus proche du soleil est la meilleure pour le bien-être des êtres humains ». Le spectre de la lumière solaire est développé par la même entreprise et peut être reproduit grâce à une technologie de source lumineuse à LED blanche. TRI-R est une marque déposée de Toshiba Materials Co., LTD.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième fabricant mondial de LED (hors marché captif) et détient plus de 10 000 brevets. À travers un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et fabrique en série des produits LED innovants destinés à l’éclairage intérieur et extérieur, l’automobile, l’informatique (téléphones portables, écrans d’ordinateur et autres applications) ainsi que pour le domaine des UV. La société est la première au monde à concevoir et fabriquer en série des produits qui sont en passe de devenir la norme de l’industrie des LED et qui dominent le marché mondial, avec notamment : WICOP, une LED sans boîtier ; Acrich, une LED haute tension alimentée en courant alternatif ; nPola, une LED fournissant une puissance 10 fois supérieure aux LED classiques ; Violeds, une LED ultraviolette de pointe à technologie propre ainsi qu’une LED à filament de technologie électroluminescente toutes directions ; SunLike, une LED à spectre naturel, et bien d’autres encore. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

À propos de GreenHouseKeeper

GreenHouseKeeper conçoit et fabrique des solutions innovantes destinées à l’horticulture et aux centres de recherche en environnement contrôlé. GreenHouseKeeper excelle dans certains domaines, notamment ceux de l’automatisation, des capteurs, de l’éclairage intelligent, des systèmes d’irrigation et bien plus encore. GHK propose également des prestations de conseil et de R&D pour tester des projets innovants ainsi que des systèmes de culture et des chambres destinés à l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire. https://ghk.ag/

