Navya et REE Automotive annoncent la signature d’un accord pour le développement d’un système autonome de niveau 4 intégrant la technologie REEcorner et les solutions de conduite autonome de Navya

Navya (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, et REE Automotive (« REE »), un leader de l’e-mobilité, annoncent avoir signé un accord de collaboration pour le développement d’un système de conduite autonome de niveau 4 intégrant la technologie REEcorner et les solutions de conduite autonomes de Navya.

REE révolutionne l'industrie de la mobilité électrique grâce à sa technologie de rupture REEcorner intégrant les composants critiques du véhicule (direction, freinage, suspension, transmission et contrôle) dans le passage de roue. La technologie exclusive x-by-wire de REE bouscule des concepts automobiles centenaires en étant agnostique à la taille et au design du véhicule, à la source d'énergie utilisée et au mode de conduite (humain ou autonome). Les plates-formes utilisant des REEcorners sont susceptibles de présenter des avantages fonctionnels et opérationnels significatifs par rapport aux « skateboards » EV conventionnels actuellement disponibles sur le marché.

Navya est un acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, les solutions de mobilité autonome de Navya ont été les premières à être commercialisées et à être mises en service sur route en conditions réelles. La navette Autonom® Shuttle, principal support de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 unités ont été commercialisées dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens.

La nouvelle génération de solutions de mobilité autonome de niveau 4 :

Développé par REE et piloté par Navya, le système autonome de niveau 4 nouvelle génération développé conjointement sera conçu comme une solution de mobilité autonome de pointe conforme aux plus hauts standards, avec des avantages concurrentiels clés en matière de qualité, de coût et de performance. Les principes de sécurité seront mis en œuvre sur la base d'exigences de sécurité très élevées, conformément aux normes ISO 26262:2018 et ISO/PAS 21448:2019.

Daniel Barel, cofondateur et Directeur Général de REE Automotive, commente : « La combinaison de nos expertises respectives permettra de mettre en place des solutions de mobilité autonome révolutionnaires transportant les passagers et les biens de manière efficace et à des coûts compétitifs tout en respectant pleinement des normes de sécurité strictes. Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat avec Navya. L’association avec la technologie REEcorner correspond parfaitement à la stratégie de Navya qui vise à fournir une amélioration constante de ses solutions de conduite autonome ».

Etienne Hermite, Président du Directoire de Navya, conclut : « Nous sommes très heureux d'avoir signé cet accord avec REE Automotive, qui est un acteur majeur de la technologie automobile. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la stratégie de Navya qui consiste à déployer des systèmes de conduite autonome de niveau 4 de façon sûre, ici avec des composants de conduite (direction, freinage, suspension, transmission et contrôle) dans le passage des roues. Ce partenariat permettra de concrétiser de formidables possibilités quant à la création d’une multitude de nouveaux form factors de véhicules autonomes de niveau 4 répondant à différents cas d'usages ».

A propos de Navya

Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, Navya ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de Navya.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

A propos de REE

REE est un leader de la technologie automobile qui crée la base des véhicules zéro-émission de demain.

La mission de REE est de permettre aux entreprises de mobilité du monde entier de construire un véhicule électrique ou autonome de n'importe quelle taille ou forme - de la classe 1 à la classe 6 – et pour toute application et tout marché cible. Notre technologie REEcorner, révolutionnaire et primée, regroupe les composants traditionnels de la chaîne d'un véhicule (direction, freinage, suspension, transmission et contrôle) dans le passage de roue, ce qui permet d'obtenir la plateforme EV la plus plate du secteur. Ne se limitant pas aux concepts établis, REE est un acteur véritablement horizontal, dont la technologie est applicable à la plus large gamme de marchés et d'applications cibles. Entièrement évolutif et modulaire, REE offre de nombreux avantages à ses clients, notamment une liberté totale de conception des véhicules, plus d'espace et de volume pour l’empreinte carbone la plus réduite, un coût total de possession plus faible, des délais de développement plus courts, une compatibilité ADAS, une maintenance réduite et la conformité aux normes de sécurité au niveau mondial.

Basé à Tel Aviv, en Israël, avec des filiales aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, REE dispose d'un modèle unique de fabrication à faible coût d'investissement qui s'appuie sur les lignes de production existantes de ses partenaires de premier rang. La technologie de REE, ainsi que sa proposition de valeur unique et son engagement d'excellence, permettent à REE d'innover dans le domaine de l'e-mobilité.

Pour plus d’informations : https://www.ree.auto