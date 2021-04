NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een multi-miljoen dollar contract voor digitale transformatie en hybride cloud heeft ondertekend met UD Trucks, een toonaangevende Japanse leverancier van oplossingen voor bedrijfsvoertuigen. HCL zorgt voor end-to-end IT-transformatie die digitale platforms, flexibele digitale applicatie-ontwikkeling, migratie, ondersteuning en onderhoud en digitale werkplekdiensten omvat.

Door veranderingen in de operationele structuur moest UD Trucks bouwen en migreren naar zijn eigen speciale IT-omgeving, terwijl tegelijkertijd de continu├»teit van de dienstverlening werd gewaarborgd. HCL werd geselecteerd vanwege zijn uitgebreide capaciteiten in het beheren van legacy en next-generation technologie├źn, best-in-class IT-transformatiekaders, dynamische cyberbeveiligingsdiensten en diepgaande domeinexpertise door het werken met grote automerken. Door over te stappen op een IT-omgeving van de volgende generatie, wil UD Trucks de kracht van cloud en IoT benutten en tegelijkertijd zijn werknemers een verbeterde gebruikerservaring bieden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.