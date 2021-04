NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), società leader operante in ambito tecnologico, ha annunciato oggi la sottoscrizione con UD Trucks, importante fornitore giapponese di soluzioni per veicoli commerciali, di un contratto da diversi milioni di dollari per il cloud ibrido e la trasformazione digitale. HCL si occuperà a tutto campo della trasformazione IT fornendo piattaforme e sviluppando applicazioni digitali agili, occupandosi della migrazione, del supporto e della manutenzione, oltre ad offrire servizi per l’ambiente di lavoro digitale.

Cambiamenti nella struttura operativa hanno imposto a UD Trucks la necessità di creazione e migrazione verso un proprio ambiente IT dedicato, mantenendo al contempo la continuità del servizio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.