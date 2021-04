MANCHESTER, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Twaalf van Europa’s toonaangevende voetbalclubs zijn vandaag samengekomen om aan te kondigen dat ze hebben ingestemd met het opzetten van een nieuwe midweekcompetitie, de Super League, die wordt bestuurd door de Founding Clubs.

AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF en Tottenham Hotspur hebben zich allemaal aangesloten als Founding Clubs. Verwacht wordt dat nog drie clubs zullen toetreden voorafgaand aan het openingsseizoen, dat zo snel mogelijk van start zal gaan.

In de toekomst kijken de Founding Clubs uit naar discussies met de UEFA en FIFA om samen te werken om de beste resultaten te behalen voor de nieuwe League en voor het voetbal als geheel.

