GENT, België--(BUSINESS WIRE)--AGP Group, een wereldleider in het ontwerpen en produceren van hoogtechnologische autoruiten, kondigde vandaag een strategisch partnerschap en een investering aan door fondsen die gelieerd zijn aan BDT Capital Partners, een zakenbank die familiebedrijven en bedrijven geleid door oprichters voorziet van gedifferentieerd kapitaal op lange termijn, samen met de familie Mannheim die de controlerende aandeelhouder zal blijven. Deze nieuwe minderheidsinvestering heeft tot doel langetermijnkapitaal te verstrekken om de wereldwijde expansieplannen van de eGlass-divisie van het bedrijf te versnellen.

“We zijn zeer verheugd BDT te verwelkomen als onze langetermijn investeringspartner”, aldus Arturo Mannheim, CEO en voorzitter van de raad van bestuur van AGP Group. “Met hun steun zullen we twee Tech Innovation Centers en twee eGlass-productiefaciliteiten bouwen in Noord-Amerika en Azië. Dit zal onze wereldwijde strategische voetafdruk completeren om nauw samen te blijven werken met OEM’s in de autobranche.”

