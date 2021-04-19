雲模希望顛覆時尚電商產業的模特兒拍攝模式

上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雲模(iCloudModel, ICM)是全球首個利用人工智慧打造的模特兒管理平臺，將為中國時尚設計師和品牌帶來開箱即用的解決方案，進而為時尚電商產業製作出生動逼真的高品質圖片。

中國擁有世界上數量最多的行動端用戶和繁忙的電子商務活動。根據Digital Market Outlook的資料，2020年時尚電商服裝產業總收入預計高達1,690億美元，2024年將達到2,560億美元。

雲模創辦人兼執行長David Lim表示：「新冠疫情幾乎影響了所有企業，也促成雲模和Mad Street Den (MSD)之間的合作。疫情對國際模特兒的流動性造成更為嚴重的影響。借助此項技術，我們可在國際模特兒的所在地點進行拍攝，模特兒無需親臨中國。客戶可隨時在其所在地點利用人體模型拍攝自己的服裝照片。整個過程可在24小時內完成，成本僅為傳統拍攝製作成本的四分之一。」

科學長Costa Colbert博士表示：「這項技術名為『生成對抗網路』(Generative Adversarial Networks)，能夠理解服裝的樣式，並將服裝視覺化地穿在模特兒身上，同時也凸顯出AI生成的數位模型的逼真程度。模特兒資料庫中的每位模特兒都是真實人物的擬合模型，這些模型針對虛擬世界進行數位化處理，包括模特兒的三圍尺寸、身材和姿勢。利用人工智慧，該技術能夠將服裝變形，然後合併到模特兒的影像上，同時考慮模特兒姿勢的自然形狀、彎曲和轉動等。」

Elite北美區總裁Dejan Markovic表示：「時尚與科技結合已成為潮流。人工智慧和模特兒的組合更是不同凡響。我相信，這種全新的創新解決方案將顛覆時尚電商生產中的模特兒管理業務。」

關於雲模(ICM)

雲模的誕生源於對市場的深入研究、20年來在模特兒行業的豐富經驗，以及對電子商務時尚生產領域創新和激進新事物的不懈追求。

在新一代極富遠見的創意人士和業界先鋒的帶領下，雲模利用強大的全球模特兒發掘能力，開發出高級時尚界的傑出商業模型，並將其推廣到大中華區的客戶群中。雲模以其專業性、創造性和對當下和未來時尚界的孜孜奉獻而享有盛譽並備受尊敬。

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