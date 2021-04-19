云模希望颠覆时尚电商行业的模特拍摄模式

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--云模(iCloudModel, ICM)是全球首个利用人工智能打造的模特管理平台，将为中国时尚设计师和品牌带来开箱即用的解决方案，进而为时尚电商行业制作出生动逼真的高品质图片。

中国拥有世界上数量最多的移动端用户和繁忙的电子商务活动。根据来自Digital Market Outlook的数据，2020年时尚电商服装行业总收入预计高达1,690亿美元，2024年将达到2,560亿美元。

云模创始人兼首席执行官David Lim表示：“新冠疫情几乎影响了所有企业，也促成了云模和Mad Street Den (MSD)之间的合作。疫情对国际模特的流动性造成了更为严重的影响。借助我们的技术，国际模特可在其所在地进行拍摄，无需亲临中国。客户可随时在本地通过模特的人体模型拍摄自己的服装照片。整个过程可在24小时内完成，成本仅为传统拍摄制作成本的四分之一。”

首席科学官Costa Colbert博士表示：“这项技术名为‘生成对抗网络’(Generative Adversarial Networks)，能够理解服装的样式，并将服装可视化地穿在模特身上，同时也凸显出AI生成的数字模型的逼真程度。模特库中的每位模特都是真实人物的拟合模型，这些模型针对虚拟世界进行了数字化处理，包括模特的三围尺寸、身材和姿势。借助人工智能，该技术能够将服装变形，然后合并到模特的图像上，同时考虑模特姿势的自然形状、弯曲和转体等。”

Elite北美区总裁Dejan Markovic表示：“时尚与科技的结合，已成为一种潮流。人工智能和模特的组合更是不同凡响。我相信，这种全新的创新解决方案将颠覆时尚电商生产中的模特管理业务。”

关于云模(ICM)

云模的诞生源于对市场的深入研究、20年来在模特行业的丰富经验，以及对电子商务时尚生产领域创新和激进新事物的不懈追求。

在新一代极富远见的创意人士和行业先锋的带领下，云模利用强大的全球模特挖掘能力，开发出面向高级时尚界的杰出商业模型，并将其推广到大中华区的客户群中。云模以其专业性、创造性和对当下和未来时尚界的孜孜奉献而享有盛誉并备受尊敬。

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