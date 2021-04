Horticultural lighting with SunLike LED in agriculture laboratories of IRSTEA (Photo: Business Wire)

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), een toonaangevende wereldwijde innovator van LED-producten en -technologie, kondigde aan dat de SunLike-serie LED’s met natural spectrum zijn geselecteerd voor tuinbouwverlichting in landbouwlaboratoria van INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, gevestigd in Frankrijk.

In samenwerking met GreenHouseKeeper, een van de bekendste bedrijven op het gebied van tuinbouw en plantenonderzoek in Frankrijk. Er is een nieuwe en innovatieve oplossing ontwikkeld voor een optimaal tuinbouw LED-verlichtingsontwerp voor INRAE-laboratoria in Frankrijk.

