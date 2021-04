AGP Group anuncia parceria de longo prazo com BDT Capital Partners

GANT, Bélgica--(BUSINESS WIRE)--O Grupo AGP, líder global em design e fabricação de vidros automotivos de alta tecnologia, anunciou hoje uma parceria estratégica e investimento de fundos afiliados ao BDT Capital Partners, um “merchant bank” que fornece a empresas familiares e fundadoras, capital diferenciado de longo prazo. A família Mannheim continuará administrando a empresa. Este novo investimento visa fornecer capital de longo prazo para acelerar os planos de expansão global da empresa para sua divisão eGlass.

“Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à BDT como nosso parceiro de investimento de longo prazo”, disse Arturo Mannheim, CEO e presidente do Conselho do Grupo AGP. “Com o apoio deles, construiremos dois Centros de Inovação Tecnológica e duas instalações de fabricação eGlass na América do Norte e na Ásia. Isso contribuirá com a nossa estratégia global para continuar trabalhando em estreita colaboração com os OEMs automotivos.”

“O Grupo AGP é uma empresa familiar altamente inovadora com manufatura avançada e recursos de P&D que continuarão a moldar o futuro da mobilidade”, disse Björn Robens, sócio da BDT Capital Partners. “Suportamos nossa parceria com Arturo e sua forte equipe de gestão para apoiar a expansão global da empresa e fortalecer sua liderança tecnológica na indústria.”

“Nossa parceria com a AGP e a família Mannheim é outro exemplo de nosso modelo diferenciado, fazendo parceria com empresas familiares globais com equipes de liderança extraordinárias para ajudá-las a atingir seus objetivos de longo prazo”, acrescentou Edgar Legaspi, sócio da BDT Capital Partners.

O Goldman Sachs, que se tornou um investidor em 2018, permanecerá como um acionista minoritário apoiando a estratégia de longo prazo.

Sobre o AGP Group

O Grupo AGP é um dos líderes mundiais na fabricação de vidros. O Grupo AGP desenvolveu um grande portfólio de produtos para os mercados automotivo, marítimo e de segurança. Com cerca de 2.500 funcionários de mais de 30 nacionalidades diferentes, a empresa fornece soluções em vidros de alta tecnologia para mais de 20 marcas automotivas que estão moldando o futuro da mobilidade por meio da eletrificação e da direção autônoma. A AGP possui seis fábricas e dois Centros de Inovação Tecnológica na Europa e América do Sul, bem como escritórios comerciais em 20 países. Para mais informação, acesse www.agpglass.com.

Sobre a BDT Capital Partners

A BDT Capital Partners oferece às empresas familiares e fundadoras capital diferenciado de longo prazo. A empresa levantou mais de US$ 18 bilhões em seus fundos de investimento e colocou mais de US$ 7 bilhões em co investimentos com sua base global de investidores de parceiros limitados. A afiliada da empresa, BDT & Company, é um “merchant bank” que trabalha com empresas familiares e fundadoras para perseguirem seus objetivos estratégicos e financeiros. A BDT & Company fornece consultoria baseada em soluções e acesso a uma rede de classe mundial de proprietários e líderes de negócios.

