AGP Group annonce un partenariat à long terme avec BDT Capital Partners

GAND, Belgique--(BUSINESS WIRE)--AGP Group, un chef de file mondial, spécialisé dans la conception et la fabrication de vitrage automobile de haute technologie, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique et un investissement de la part de fonds affiliés à BDT Capital Partners, une banque d’affaires qui apporte à des entreprises familiales et des entreprises dirigées par leurs fondateurs un capital différencié à long terme, aux côtés de la famille Mannheim qui restera actionnaire majoritaire. Ce nouvel investissement minoritaire vise à fournir un capital à long terme qui va permettre à la société d’accélérer l’exécution de ses plans d’expansion mondiale au sein de sa division eGlass.

« Nous sommes très heureux d’accueillir BDT en tant que partenaire d’investissement à long terme », a confié Arturo Mannheim, PDG et président du conseil d’administration d’AGP Group. « Grâce à leur soutien, nous allons construire deux Centres d’innovation technologique et deux usines de fabrication du verre eGlass en Amérique du Nord et en Asie. Cela va renforcer notre empreinte stratégique mondiale tout en nous permettant de continuer à travailler en étroite collaboration avec les équipementiers automobiles. »

« AGP Group est une entreprise familiale particulièrement innovante, dotée de capacités de fabrication et de R&D, avancées, qui va continuer de façonner l’avenir de la mobilité », a souligné pour sa part Björn Robens, associé chez BDT Capital Partners. « Nous nous réjouissons de voir se concrétiser notre partenariat avec Arturo et sa solide équipe de direction, pour soutenir l’expansion mondiale de la société et lui permettre de renforcer son leadership technologique au sein de l’industrie. »

« Notre partenariat avec AGP et la famille Mannheim constitue un nouvel exemple de notre modèle différencié, et de notre façon de travailler en partenariat avec des entreprises familiales mondiales dotées d’équipes de direction extraordinaires, pour les aider à atteindre leurs objectifs à long terme », a ajouté Edgar Legaspi, associé chez BDT Capital Partners.

Goldman Sachs, devenu investisseur en 2018, restera actionnaire minoritaire, contribuant à soutenir la stratégie à long terme de la société.

À propos d’AGP Group

AGP Group est l’un des principaux fabricants de vitrage au monde. AGP a développé un large portefeuille de produits pour les marchés de l’automobile, de la marine et de la sécurité. Avec environ 2 500 employés de plus de 30 nationalités différentes, la société fournit ses solutions de vitrage de haute technologie à plus de 20 marques automobiles qui façonnent aujourd’hui l’avenir de la mobilité via l’électrification et la conduite autonome. AGP possède six usines de fabrication et deux Centres d’innovation technologique en Europe et en Amérique du Sud, ainsi que des bureaux commerciaux dans 20 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agpglass.com.

À propos de BDT Capital Partners

BDT Capital Partners est spécialisé dans l’apport de capital différencié, à long terme, pour des entreprises familiales et des entreprises dirigées par leurs fondateurs. La société a levé plus de 18 milliards USD dans ses fonds d’investissement, et placé plus de 7 milliards USD de co-investissements à partir de sa base mondiale et limitée d’investisseurs partenaires. La filiale de la société, BDT & Company, est une banque d’affaires qui travaille avec des entreprises familiales et des entreprises dirigées par leurs fondateurs, afin de les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques et financiers. BDT & Company fournit des conseils basés sur des solutions et propose un accès à un réseau de classe mondiale, de propriétaires et dirigeants d’entreprises

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence..