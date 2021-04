由AWS提供支援的新F1 Insights將幫助F1車迷瞭解賽道上的瞬間決策

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天,Amazon.com (NASDAQ: AMZN)旗下公司亞馬遜網路服務(AWS)和一級方程式(FORMULA 1, F1)(NASDAQ: FWONA, FWONK)將推出由AWS提供支援的6項新F1 Insights,這些資料將於2021賽季推出。這些新增加的資料意味著在賽季結束時,車迷可以獲得共18項由AWS提供支援的統計資料。由AWS提供支援的F1 Insights屬於即時賽車統計資料,以螢幕圖形的形式顯示,可提供車迷解讀車手和車隊比賽策略及表現所需要的資料和分析,從而改變每場比賽之前、期間和之後的車迷體驗。第一項新統計資料「制動性能」(Braking Performance)將於4月16日至18日在義大利舉行的大獎賽(GRAND PRIX)上首次亮相。2021年的新統計資料將採用包括機器學習在內的一系列AWS技術,幫助車迷更好地瞭解和突出潛在的比賽結果,並對其最喜歡的車手和賽車進行比較。有關AWS及其參與F1的更多資訊,包括之前發布的12項F1 Insights,請造訪:https://aws.amazon.com/f1/。

F1賽車是一項資料驅動型運動,最令車迷感到興奮的是在賽前和賽後仔細研究統計資料,以便更深入地瞭解車手和車隊的決定以及賽車在賽道上的表現。由AWS提供支援的F1 Insights為統計資料增添了一個新的即時維度,並在比賽資料周圍加入了輔助資訊,以幫助車迷更好地欣賞賽道上的關鍵時刻。每輛賽車上配有300多個感測器,每秒會產生超過110萬個資料點,F1將這些資料點從賽車傳送到維修站,再傳送到AWS上進行處理。F1依靠AWS服務的廣度和深度,對產生的這些大量資料進行串流傳輸和分析,然後透過F1 Insights以有意義的方式呈現給全世界的電視和網路觀眾。

本賽季推出的第一項F1 Insights是「制動性能」,可展示車手在過彎動作中的制動方式如何在駛出彎道時獲得優勢。如果操控得當,制動會最佳化賽車在過彎階段的速度,使車手獲得更好的賽道位置。這項資料透過測量車手在制動前接近彎道頂點的程度來顯示並比較其制動方式和表現。此外,它還將顯示導致賽車和車手在過彎時共同表現的關鍵表現指標,如接近時的最高速度、透過制動降低速度、所利用的制動功率(KWH)以及車手在過彎時承受的巨大「G力」(G-force)。「制動性能」建立在現有的彎道分析統計資料基礎上,該資料可顯示賽車過彎時的物理性能。

「制動性能」和其他五項由AWS提供支援的全新F1 Insights(詳見下文)將於本賽季4月至12月以螢幕圖形的形式亮相。每項新資料都能讓車迷更清楚地瞭解賽道上的瞬間動作和指揮席上的決策。

賽車利用 (Car Exploitation)向車迷展示F1車手在比賽關鍵點將輪胎牽引力、制動、加速和操控等方面的賽車性能發揮到極限的時點。這項統計資料透過顯示賽車在比賽中的當前性能與理論性能極限的對比來即時呈現資料,然後計算出每圈贏得或損失的時間。該統計資料將在6月11日至13日舉行的2021年一級方程式賽車喜力加拿大大獎賽(FORMULA 1 HEINEKEN GRAND PRIX DU CANADA 2021)上首次亮相。

為了建立新洞察,F1使用儲存在Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)中的歷史比賽資料,並將其與F1賽車和賽道旁感測器的即時資料串流相結合,透過Amazon Kinesis(一項用於即時資料收集、處理和分析的服務)傳輸到AWS。F1的工程師和科學家將在Amazon SageMaker的機器學習模型上利用這些資料。Amazon SageMaker是AWS的服務,可幫助開發人員和資料科學家在雲端和邊緣快速建置、訓練和部署機器學習模型。F1能夠透過在AWS Lambda上部署這些機器學習模型來即時分析比賽性能指標,AWS Lambda是一種無伺服器型運算服務,可以執行程式碼而無需佈建或管理伺服器。所有洞察資料都將被整合到F1的數位平臺——F1TV的全球賽事國際廣播節目中,從而幫助車迷瞭解車手或車隊所做出的瞬間決定和比賽策略,這些決定和比賽策略會對比賽結果產生重大影響。

一級方程式首席工程師Rob Smedley表示:「由AWS提供支援的F1 Insights可以幫助車迷對賽車、車手和團隊協同發揮作用的方式加深瞭解,以便更好地欣賞賽道上的動作。隨著2021年這組新的賽車統計資料的推出,我們將比以往更具深入性。諸如「制動性能」和「提前進站威脅」之類的新洞察資料剝離了賽車策略和性能的其他層次,並使用先進視覺化技術使賽車運動更容易理解和令人興奮。賽車技術無時無刻不在進步,感謝AWS,我們的車迷能夠體會到這些技術對比賽結果的影響。」

AWS EMEA SARL業務發展總監Darren Mowry表示:「對於現代體育來說,資料已經成為賽事的關鍵部分,而對於F1來說,賽道上的每一秒都會產生超過一百萬個資料點,它們需要一個合作夥伴將這些原始資料即時轉化為意義。AWS使F1能夠大規模地分析其大量資料,做出更好、更明智的決策,並且能讓車迷更深入地瞭解賽道上從起步、過彎到進站的每一個階段。世界一流的體育組織正在使用AWS來建置資料驅動解決方案,並重新塑造體育賽事觀看、比賽和管理的方式。我們與F1的合作展示了進階統計資料如何透過揭示比賽中看似最簡單的元素背後的戰術和戰略來提升球迷體驗。」

如需查看AWS如何協助F1開發下一代賽車的新聞,請造訪:https://aws.amazon.com/f1/news/。

