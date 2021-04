由AWS提供支持的新F1洞察数据将帮助F1车迷了解赛道上的瞬间决策

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天,Amazon.com (NASDAQ: AMZN)旗下公司亚马逊网络服务(AWS)和一级方程式(FORMULA 1, F1)(NASDAQ: FWONA, FWONK)将推出由AWS提供支持的6项新F1洞察数据(F1 Insights),这些资料将于2021赛季推出。这些新增加的数据意味着在赛季结束时,车迷可以获得共18项由AWS提供支持的统计数据。由AWS提供支持的F1洞察数据属于实时赛车统计数据,以屏幕图形的形式显示,可提供车迷解读车手和车队比赛策略及表现所需要的数据和分析,从而改变每场比赛之前、期间和之后的车迷体验。第一项新统计数据“制动性能”(Braking Performance)将于4月16日至18日在意大利举行的大奖赛(GRAND PRIX)上首次亮相。2021年的新统计数据将采用包括机器学习在内的一系列AWS技术,帮助车迷更好地了解和突出潜在的比赛结果,并对其最喜欢的车手和赛车进行比较。有关AWS及其参与F1的更多信息,包括之前发布的12项F1洞察数据,请访问:https://aws.amazon.com/f1/。

F1赛车是一项数据驱动型运动,最令车迷感到兴奋的是在赛前和赛后仔细研究统计数据,以便更深入地了解车手和车队的决定以及赛车在赛道上的表现。由AWS提供支持的F1洞察数据为统计数据增添了一个新的实时维度,并在比赛数据周围添加了辅助信息,以帮助车迷更好地欣赏赛道上的关键时刻。每辆赛车上配有300多个传感器,每秒会产生超过110万个数据点,F1将这些数据点从赛车传送到维修站,再传送到AWS上进行处理。F1依靠AWS服务的广度和深度,对产生的这些海量数据进行流传输和分析,然后通过F1洞察数据以有意义的方式呈现给全世界的电视和网络观众。

本赛季推出的第一项F1洞察数据是“制动性能”,可展示车手在过弯动作中的制动方式如何在驶出弯道时获得优势。如果操控得当,制动会优化赛车在过弯阶段的速度,使车手获得更好的赛道位置。这项数据通过测量车手在制动前接近弯道顶点的程度来显示并比较其制动方式和表现。此外,它还将显示导致赛车和车手在过弯时共同表现的关键表现指标,如接近时的最高速度、通过制动降低速度、所利用的制动功率(KWH)以及车手在过弯时承受的巨大“G力”(G-force)。“制动性能”建立在现有的弯道分析统计数据基础上,该数据可显示赛车过弯时的物理性能。

“制动性能”和其他五项由AWS提供支持的全新F1洞察数据(详见下文)将于本赛季4月至12月以屏幕图形的形式亮相。每项新数据都能让车迷更清楚地了解赛道上的瞬间动作和指挥席上的决策。

赛车利用 (Car Exploitation)向车迷展示F1车手在比赛关键点将轮胎牵引力、制动、加速和操控等方面的赛车性能发挥到极限的时点。这项统计数据通过显示赛车在比赛中的当前性能与理论性能极限的对比来实时呈现数据,然后计算出每圈赢得或损失的时间。该统计数据将在6月11日至13日举行的2021年一级方程式赛车喜力加拿大大奖赛(FORMULA 1 HEINEKEN GRAND PRIX DU CANADA 2021)上首次亮相。

(Car Exploitation)向车迷展示F1车手在比赛关键点将轮胎牵引力、制动、加速和操控等方面的赛车性能发挥到极限的时点。这项统计数据通过显示赛车在比赛中的当前性能与理论性能极限的对比来实时呈现数据,然后计算出每圈赢得或损失的时间。该统计数据将在6月11日至13日举行的2021年一级方程式赛车喜力加拿大大奖赛(FORMULA 1 HEINEKEN GRAND PRIX DU CANADA 2021)上首次亮相。 能量使用 (Energy Usage)提供有关F1赛车高科技发动机在比赛中(包括车队释放能量超车时)利用能量方式的见解。该统计数据可显示能量流经高级F1引擎(称为动力单元)的每个组件,以及在比赛过程中任何给定时刻的电池剩余电量。F1发动机通过综合使用内燃和混合动力系统来推动车辆行驶,这些系统可以从制动和涡轮增压器中回收能量。然而,动力单元的蓄能能力和每一圈比赛中可以流经该单元的能量是有限的。赛车团队会跟踪这些数据,以在比赛的关键时刻帮助其提高汽车的性能、确定何时在稳定的车流中分配能量以实现最佳的单圈时间,或在有针对性的时刻释放能量以在与其他车手竞技时获得或保持位置。“能量使用”允许车迷实时查看这些决策。这项统计数据将在7月16日至18日举行的2021年一级方程式赛车倍耐力英国大奖赛(FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2021)上首次亮相。

(Energy Usage)提供有关F1赛车高科技发动机在比赛中(包括车队释放能量超车时)利用能量方式的见解。该统计数据可显示能量流经高级F1引擎(称为动力单元)的每个组件,以及在比赛过程中任何给定时刻的电池剩余电量。F1发动机通过综合使用内燃和混合动力系统来推动车辆行驶,这些系统可以从制动和涡轮增压器中回收能量。然而,动力单元的蓄能能力和每一圈比赛中可以流经该单元的能量是有限的。赛车团队会跟踪这些数据,以在比赛的关键时刻帮助其提高汽车的性能、确定何时在稳定的车流中分配能量以实现最佳的单圈时间,或在有针对性的时刻释放能量以在与其他车手竞技时获得或保持位置。“能量使用”允许车迷实时查看这些决策。这项统计数据将在7月16日至18日举行的2021年一级方程式赛车倍耐力英国大奖赛(FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2021)上首次亮相。 起步分析 (Start Analysis)显示踩踏速度最快并选择了完美线路的车手,以及起步受阻的车手和受阻原因。实现完美起步是车手的一项核心技能,而“起步分析”将帮助车迷了解车手的决策如何赢得或失去比赛中的初期优势。这项统计数据将在9月10日至12日举行的2021年一级方程式赛车喜力意大利大奖赛(Formula 1 HEINEKEN GRAN PREMIO D'ITALIA 2021)上首次亮相。

(Start Analysis)显示踩踏速度最快并选择了完美线路的车手,以及起步受阻的车手和受阻原因。实现完美起步是车手的一项核心技能,而“起步分析”将帮助车迷了解车手的决策如何赢得或失去比赛中的初期优势。这项统计数据将在9月10日至12日举行的2021年一级方程式赛车喜力意大利大奖赛(Formula 1 HEINEKEN GRAN PREMIO D'ITALIA 2021)上首次亮相。 维修站表现 (Pitlane Performance)对维修站表现进行分析,令指挥席后方的比赛环节更显精彩。维修站是F1比赛中必不可少、精确协调、但却耗费时间的一部分。维修站表现提供了赛车静止停靠时间以外的洞察,比如解读车手和车队在维修区停靠的每一步中的表现,并突显由于车队工作效率而损失或获得的总维修区时间。这项统计数据将在10月8日至10日举行的2021年一级方程式赛车日本大奖赛(FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2021)上首次亮相。

(Pitlane Performance)对维修站表现进行分析,令指挥席后方的比赛环节更显精彩。维修站是F1比赛中必不可少、精确协调、但却耗费时间的一部分。维修站表现提供了赛车静止停靠时间以外的洞察,比如解读车手和车队在维修区停靠的每一步中的表现,并突显由于车队工作效率而损失或获得的总维修区时间。这项统计数据将在10月8日至10日举行的2021年一级方程式赛车日本大奖赛(FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2021)上首次亮相。 早进威胁(Undercut Threat)帮助车迷预测哪些赛车有可能因“早进”而被超车。早进是F1比赛的一种策略,它是指在后方追赶的车手进入维修站更换新轮胎,并期望新轮胎能够减少单圈时间,从而使车手能够在前车进站后超过该车。F1在2020年6月推出了类似的统计——“维修站策略战”(Pit Strategy Battle),突出显示刚刚发生的早进战,帮助车迷实时评估每个车手的策略成功率。“早进威胁”通过分析任何一辆赛车进站前的比赛表现增加了一层新的预测性洞察,增加了车迷的兴奋度和围绕即将到来的潜在动作的危险感。它将赛车之间的差距、平均进站损失时间和轮胎性能的数据可视化,以帮助识别处于危险状态的赛车。这项统计数据将在11月19日至21日举行的2021年一级方程式赛车劳力士澳大利亚大奖赛(FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2021)上首次亮相。

为了创建新洞察,F1使用存储在亚马逊简单存储服务(Amazon S3)中的历史比赛数据,并将其与F1赛车和赛道旁传感器的实时数据流相结合,通过亚马逊Kinesis(一项用于实时数据收集、处理和分析的服务)传输到AWS。F1的工程师和科学家将在亚马逊SageMaker的机器学习模型上利用这些数据。亚马逊SageMaker是AWS的服务,可帮助开发人员和数据科学家在云端和边缘快速构建、训练和部署机器学习模型。F1能够通过在AWS Lambda上部署这些机器学习模型来实时分析比赛性能指标,AWS Lambda是一种无服务器型计算服务,可以运行代码而无需配置或管理服务器。所有洞察数据都将被整合到F1的数字平台——F1TV的全球赛事国际广播节目中,从而帮助车迷了解车手或车队所做出的瞬间决定和比赛策略,这些决定和比赛策略会对比赛结果产生重大影响。

一级方程式首席工程师Rob Smedley表示:“由AWS提供支持的F1洞察数据可以帮助车迷对赛车、车手和团队协同发挥作用的方式加深了解,以便更好地欣赏赛道上的动作。随着2021年这组新的赛车统计数据的推出,我们将比以往更具深入性。诸如“制动性能”和“早进威胁”之类的新洞察数据剥离了赛车策略和性能的其他层次,并使用高级可视化技术使赛车运动更容易理解和令人激动。赛车技术无时无刻不在进步,感谢AWS,我们的车迷能够体会到这些技术对比赛结果的影响。”

AWS EMEA SARL业务发展总监Darren Mowry表示:“对于现代体育来说,数据已经成为赛事的关键部分,而对于F1来说,赛道上的每一秒都会产生超过一百万个数据点,它们需要一个合作伙伴将这些原始数据实时转化为意义。AWS使F1能够大规模地分析其海量数据,做出更好、更明智的决策,并且能让车迷更深入地了解赛道上从起步、过弯到进站的每一个阶段。世界一流的体育组织正在使用AWS来构建数据驱动解决方案,并重新塑造体育赛事观看、比赛和管理的方式。我们与F1的合作展示了高级统计数据如何通过揭示比赛中看似最简单的元素背后的战术和战略来提升球迷体验。”

如需查看AWS如何协助F1开发下一代赛车的新闻,请访问:https://aws.amazon.com/f1/news/。

关于亚马逊网络服务

超过15年来,亚马逊网络服务(AWS)在全球一直是全面性和应用广泛程度方面首屈一指的云平台。AWS始终坚持扩展其服务,以支持几乎所有的云工作负载,目前在25个地理区域内的80个可用区(Availability Zones, AZs)中拥有200多项功能齐全的服务,包括计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习和人工智能(AI)、物联网 (IoT)、移动、安全、混合、虚拟与增强现实(VR和AR)、媒体与应用程序开发、部署和管理,并宣布计划在澳大利亚、印度、印度尼西亚、西班牙和瑞士增加15个可用区和5个AWS区域。数以百万计的客户,包括增长最快的初创企业、规模最大的企业和领先的政府机构,信赖AWS为他们的基础设施助力,帮助他们提高敏捷性、降低成本。如需了解关于AWS的更多信息,请访问aws.amazon.com。

关于亚马逊

亚马逊遵循四项原则:客户至尚、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊首创推出的产品和服务包括:用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS(亚马逊网络服务)、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。如需了解更多信息,请访问www.amazon.com/about并关注@AmazonNews。

关于一级方程式(Formula 1®)

一级方程式(Formula 1®)赛事始于1950年,是全球最具盛名的赛车比赛,也是全世界最受欢迎的年度体育系列赛事。2021国际汽联世界一级方程式锦标赛(FIA Formula One World Championship™)于3月至12月在五大洲22个国家举行,包含23场比赛。Formula One World Championship Limited隶属于Formula 1®,拥有国际汽联世界一级方程式锦标赛的独家商业权。Formula 1®是Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK)旗下子公司,属于Formula One Group业绩挂钩股。F1标识、F1 FORMULA 1标识、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB和相关标志是Formula 1旗下公司Formula One Licensing BV的商标。保留所有权利。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。