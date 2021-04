Principais Clubes de Futebol Europeus Anunciam Participação na Nova Competição da Super Liga

MANCHESTER, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--Doze dos principais clubes de futebol da Europa se reuniram hoje para anunciar que concordaram em estabelecer uma nova competição no meio da semana, a Super Liga, dirigida por seus Clubes Fundadores.

AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur se associaram todos como Clubes Fundadores. É previsto que mais três clubes façam parte antes da temporada inaugural, pretendida para começar assim que possível.

No futuro, os Clubes Fundadores esperam discutir com a UEFA e a FIFA para trabalharem juntos em parceria e oferecer melhores resultados à nova Liga e ao futebol como um todo.

A formação da Super Liga ocorre em um momento em que a pandemia mundial acelerou a instabilidade no modelo econômico do futebol europeu existente. Além disto, durante vários anos, os Clubes Fundadores tiveram o objetivo de melhorar a qualidade e a intensidade das competições europeias existentes ao longo de cada temporada, bem como criar um formato para os melhores clubes e jogadores competirem regularmente.

A pandemia mostrou que uma visão estratégica e uma abordagem comercial sustentável são necessárias para agregar valor e o suporte em benefício de toda a pirâmide do futebol europeu. Nos últimos meses, ocorreu um amplo diálogo com as partes interessadas do futebol sobre o futuro formato das competições europeias. Os Clubes Fundadores acreditam que as soluções propostas após estas conversas não resolvem questões fundamentais, incluindo a necessidade de oferecer jogos de maior qualidade e recursos financeiros adicionais para a pirâmide do futebol em geral.

Formato da Competição

20 clubes participantes com 15 Clubes Fundadores e um mecanismo de classificação para que mais cinco times se classifiquem anualmente com base nas conquistas da temporada anterior.

Os jogos do meio da semana com todos os clubes participantes continuando a competir em suas respectivas ligas nacionais, preservando o calendário tradicional de jogos domésticos, que permanece no centro dos jogos dos clubes.

Será no início de agosto com os clubes participando em dois grupos de dez, jogando em casa e fora, com os três primeiros em cada grupo se classificando automaticamente para as quartas de final. Os times que terminarem em quarto e quinto lugar competirão em partidas de desempate dentro e fora de casa pelas posições restantes nas quartas-de-final. O formato de mata-mata de duas partidas será utilizado para chegar à final no fim de maio, disputada em um único jogo em local neutro.

Assim que possível após o início da competição masculina, uma liga feminina correspondente também será lançada, ajudando a avançar e desenvolver o futebol feminino.

O novo torneio anual irá proporcionar um crescimento econômico significativamente maior e apoio ao futebol europeu mediante um compromisso a longo prazo com pagamentos de solidariedade ilimitados, crescendo segundo as receitas da liga. Estes pagamentos de solidariedade serão substancialmente mais altos do que os gerados pela atual competição europeia, devendo exceder € 10 bilhões ao longo do período de compromisso inicial dos Clubes. Além disto, a competição será formada sobre uma base financeira sustentável, com todos os Clubes Fundadores se inscrevendo em uma estrutura de gastos. Em troca de seu compromisso, os Clubes Fundadores receberão um montante de € 3,5 bilhões exclusivamente para apoiar seus planos de investimento em infraestrutura e compensar o impacto da pandemia de COVID.

Florentino Pérez, Presidente do Real Madrid CF e primeiro Presidente da Super Liga, disse: "Vamos ajudar o futebol em todos os níveis e levá-lo a seu devido lugar no mundo. O futebol é o único esporte mundial com mais de quatro bilhões de fãs no mundo, sendo que nossa responsabilidade como grandes clubes é atender a seus desejos."

Apoiando a nova liga europeia, Andrea Agnelli, Presidente da Juventus e Vice-Presidente da Super Liga, disse:"Nossos 12 Clubes Fundadores representam bilhões de fãs em todo o mundo e 99 troféus europeus. Estamos nos reunindo neste momento crítico, permitindo que a competição europeia seja transformada, colocando o jogo que amamos em uma base sustentável para o futuro a longo prazo, aumentando substancialmente a solidariedade e dando aos fãs e jogadores amadores um fluxo regular de jogos de destaque que irão alimentar sua paixão pelas partidas e, ao mesmo tempo, proporcionar modelos de comportamento atrativos."

Joel Glazer, Co-Presidente do Manchester United e Vice-Presidente da Super Liga, disse: "Ao reunir os maiores clubes e jogadores do mundo para jogarem entre si ao longo da temporada, a Super Liga irá inaugurar um novo capítulo para o futebol europeu, garantindo competição e estrutura de classe internacional, além do maior apoio financeiro à mais ampla pirâmide do futebol."

