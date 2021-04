Prestigiose squadre di calcio europee annunciano partecipazione alla nuova "Super League"

MANCHESTER, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--In un annuncio congiunto, dodici delle principali squadre di calcio europee hanno resto noto in data odierna di aver concordato la creazione di un nuovo torneo infrasettimanale, la Super League, regolamentata dalle squadre fondatrici.

Le squadre fondatrici sono AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur. Si prevede l'aggiunta di altre tre squadre prima della stagione inaugurale, che dovrebbe partire non appena possibile.

Per il futuro, le squadre fondatrici intendono avviare un dialogo con UEFA e FIFA per una collaborazione volta a garantire i migliori risultati possibili per la nuova Super League e per il calcio in genere.

