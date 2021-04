PEKING--(BUSINESS WIRE)--De klimaatverandering neemt geen pauze van de verwoesting in 2020, met de gezamenlijk hoogste wereldwijde temperaturen ooit geregistreerd, ongebreidelde bosbranden, de snellere stijging van de zeespiegel en het uitsterven van sommige soorten.

Onder deze omstandigheden hielden de Chinese president Xi Jinping, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel vrijdag een virtuele bijeenkomst over klimaatverandering, voorafgaand aan de Leaders ‘Climate Summit on Earth Day, bijeengeroepen door de VS, die volgende week gepland staat.

De Chinese president benadrukte dat hij altijd voorstander is van het opbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid en uitte zijn bereidheid om de samenwerking met Frankrijk en Duitsland op het gebied van klimaatverandering te versterken.

“Het aanpakken van klimaatverandering is een veelvoorkomende oorzaak van de hele mensheid en het mag geen geopolitieke onderhandelingschip worden, een doelwit voor het aanvallen van andere landen of een excuus voor handelsbelemmeringen”, voegde hij eraan toe.

