Nova análise de F1 com tecnologia da AWS vai ajudar os fãs da FÓRMULA 1 a entender as decisões de fração de segundo na pista

An explainer video detailing Braking Performance, one of the new F1 Insights Powered by AWS for the 2021 season.

An explainer video detailing Braking Performance, one of the new F1 Insights Powered by AWS for the 2021 season.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoje, Amazon Web Services (AWS), uma empresa Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), e FORMULA 1 (F1) (NASDAQ: FWONA, FWONK) estão apresentando seis nnova análises de F1 Insights com tecnologia AWS que serão lançados durante a temporada de corridas de 2021. As novas adições significam que um total de 18 estatísticas baseadas na AWS estarão disponíveis para os fãs até o final da temporada. F1 Insights com tecnologia AWS são estatísticas de corrida em tempo real, exibidas como gráficos na tela, que transformam a experiência dos fãs antes, durante e depois de cada corrida, fornecendo os dados e análises de que os fãs precisam para interpretar a estratégia e o desempenho do piloto e da equipe. A primeira nova estatística, Braking Performance (Desempenho de frenagem), vai estrear no GRAND PRIX na Itália, de 16 a 18 de abril. O novo conjunto de estatísticas para 2021 usará uma variedade de tecnologias da AWS, incluindo aprendizado de máquina, para ajudar os fãs a entender melhor e destacar os resultados potenciais da corrida e comparar seus pilotos e carros favoritos. Para obter mais informações sobre a AWS e seu envolvimento com a Fórmula 1, incluindo os 12 F1 Insights lançados anteriormente, visite: https://aws.amazon.com/f1/.

A corrida de F1 é um esporte baseado em dados em que grande parte da emoção dos fãs vem de estudar as estatísticas antes e depois de uma corrida para obter uma compreensão mais profunda das decisões do piloto e da equipe e do desempenho dos carros na pista. As análises de F1 com tecnologia da AWS adiciona uma nova dimensão em tempo real às estatísticas e contextualiza os dados da corrida para ajudar os fãs a apreciar melhor os momentos-chave na pista. Mais de 300 sensores em cada carro de corrida geram mais de 1,1 milhão de pontos de dados por segundo que a F1 transmite dos carros para o box e para a AWS para processamento. A F1 depende da amplitude e da profundidade dos serviços da AWS para transmitir e analisar essa enxurrada de dados conforme são gerados e, em seguida, apresentá-los de uma forma significativa para os telespectadores online e de TV em todo o mundo por meio do F1 Insights.

O primeiro F1 Insight a ser apresentado nesta temporada, Braking Performance, mostra como o estilo de frenagem de um motorista durante uma manobra em curva pode oferecer uma vantagem saindo da curva. Quando bem executada, a frenagem otimiza a velocidade do carro ao longo das fases das curvas e permite que o piloto obtenha uma melhor posição na pista. Esta estatística exibe e compara os estilos de frenagem e desempenho dos motoristas, medindo o quão perto eles se aproximam do ápice de uma curva antes de frear. Além disso, ela mostrará as principais métricas de desempenho que levam ao desempenho do carro e do motorista juntos nas curvas, como velocidade máxima na abordagem, diminuição da velocidade durante a frenagem, a potência de frenagem (KWH) utilizada e os imensos pilotos da força G sofrer durante as curvas. O Desempenho de Frenagem se baseia na estatística existente de Corner Analysys, que mostra como os carros se comportam fisicamente nas curvas.

O desempenho de frenagem e os outras novas cinco análises de F1 da AWS (detalhados abaixo) estrearão como gráficos na tela de abril a dezembro desta temporada. Cada nova estatística oferece aos fãs mais visibilidade sobre a ação em frações de segundo na pista e a tomada de decisões por trás da parede do pit.

Car Exploitation (Explorando o automóvel) mostra aos fãs quando os pilotos de F1 estão levando seus carros aos limites de desempenho em áreas como tração dos pneus, frenagem, aceleração e manobra durante os pontos-chave de uma corrida. A estatística revela os dados em tempo real exibindo o desempenho atual de um carro durante uma corrida em comparação com um limite de desempenho teórico e, em seguida, calcula o tempo ganho ou perdido por volta como resultado. A estatística estreia de 11 a 13 de junho na FÓRMULA 1 HEINEKEN GRAND PRIX DU CANADA 2021.

(Explorando o automóvel) mostra aos fãs quando os pilotos de F1 estão levando seus carros aos limites de desempenho em áreas como tração dos pneus, frenagem, aceleração e manobra durante os pontos-chave de uma corrida. A estatística revela os dados em tempo real exibindo o desempenho atual de um carro durante uma corrida em comparação com um limite de desempenho teórico e, em seguida, calcula o tempo ganho ou perdido por volta como resultado. A estatística estreia de 11 a 13 de junho na FÓRMULA 1 HEINEKEN GRAND PRIX DU CANADA 2021. Energy Usage (uso de energia) fornece insights sobre como os motores de alta tecnologia que movem os carros de F1 utilizam energia durante uma corrida, incluindo quando as equipes liberam energia para ultrapassar outro carro. A estatística demonstra que a energia flui através de cada componente do motor avançado de F1, conhecido como Power Unit, e mostra quanta energia resta da bateria em qualquer momento da corrida. O motor F1 impulsiona um veículo usando uma combinação de sistemas de combustão interna e híbridos que recuperam energia da frenagem e do turboalimentador. No entanto, existem limites para a capacidade de armazenamento de energia da Unidade de Potência e a quantidade de energia que pode se mover através dela durante cada volta da corrida. As equipes de corrida rastreiam esses dados para ajudar a maximizar o desempenho de seus carros em momentos-chave em uma corrida, determinando quando implantar energia em fluxos estáveis ​​para alcançar os melhores tempos de volta ou liberá-la em momentos focados para ganhar ou manter a posição ao lutar contra outro piloto. O uso de energia permite que os fãs vejam essas decisões em tempo real. A estatística estreia de 16 a 18 de julho no FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2021.

(uso de energia) fornece insights sobre como os motores de alta tecnologia que movem os carros de F1 utilizam energia durante uma corrida, incluindo quando as equipes liberam energia para ultrapassar outro carro. A estatística demonstra que a energia flui através de cada componente do motor avançado de F1, conhecido como Power Unit, e mostra quanta energia resta da bateria em qualquer momento da corrida. O motor F1 impulsiona um veículo usando uma combinação de sistemas de combustão interna e híbridos que recuperam energia da frenagem e do turboalimentador. No entanto, existem limites para a capacidade de armazenamento de energia da Unidade de Potência e a quantidade de energia que pode se mover através dela durante cada volta da corrida. As equipes de corrida rastreiam esses dados para ajudar a maximizar o desempenho de seus carros em momentos-chave em uma corrida, determinando quando implantar energia em fluxos estáveis ​​para alcançar os melhores tempos de volta ou liberá-la em momentos focados para ganhar ou manter a posição ao lutar contra outro piloto. O uso de energia permite que os fãs vejam essas decisões em tempo real. A estatística estreia de 16 a 18 de julho no FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2021. Start Analysis (Análise inicial) exibe qual piloto foi o mais rápido no pedal e escolheu a linha perfeita, bem como quais pilotos lutaram para sair do grid de largada e por quê. Conseguir a largada perfeita é uma habilidade fundamental do piloto, e a Análise de Partida ajudará os fãs a entender como as decisões de um piloto ganham ou sacrificam uma vantagem inicial na corrida. A estatística estreia de 10 a 12 de setembro na FÓRMULA 1 HEINEKEN GRAN PREMIO D'ITALIA 2021.

(Análise inicial) exibe qual piloto foi o mais rápido no pedal e escolheu a linha perfeita, bem como quais pilotos lutaram para sair do grid de largada e por quê. Conseguir a largada perfeita é uma habilidade fundamental do piloto, e a Análise de Partida ajudará os fãs a entender como as decisões de um piloto ganham ou sacrificam uma vantagem inicial na corrida. A estatística estreia de 10 a 12 de setembro na FÓRMULA 1 HEINEKEN GRAN PREMIO D'ITALIA 2021. Pitlane performance (desempenho pitlane) analisa o desempenho do pit stop, adicionando emoção à parte da corrida que ocorre atrás da parede do pit. Os pit stops são essenciais e coordenados com precisão, mas consomem muito tempo em uma corrida de F1. Pitlane Performance oferece análises além do tempo de parada estacionária de um carro, como descompactar como o piloto e a equipe atuam durante cada etapa de uma parada no pitlane e destacando o tempo total perdido ou ganho devido à eficiência do trabalho da equipe. A estatística estreia de 8 a 10 de outubro no FORMULA 1 GRAND PRIX 2021 do Japão.

(desempenho pitlane) analisa o desempenho do pit stop, adicionando emoção à parte da corrida que ocorre atrás da parede do pit. Os pit stops são essenciais e coordenados com precisão, mas consomem muito tempo em uma corrida de F1. Pitlane Performance oferece análises além do tempo de parada estacionária de um carro, como descompactar como o piloto e a equipe atuam durante cada etapa de uma parada no pitlane e destacando o tempo total perdido ou ganho devido à eficiência do trabalho da equipe. A estatística estreia de 8 a 10 de outubro no FORMULA 1 GRAND PRIX 2021 do Japão. Undercut Threat (Ameaça de rebaixamento) ajuda os fãs a prever quais carros correm o risco de ser ultrapassados ​​como resultado de um "rebaixamento". O undercut é uma estratégia de corrida de F1 em que um piloto em perseguição entra no box para obter pneus novos com a expectativa de que o tempo de volta melhorado com os novos pneus permita que o piloto ultrapasse o carro da frente assim que o carro sair do box. A F1 introduziu uma estatística semelhante, Pit Strategy Battle, em junho de 2020 para destacar uma batalha que acontece e ajudar os fãs a avaliar em tempo real o sucesso da estratégia de cada piloto. Undercut Threat adiciona uma nova camada de visão preditiva ao analisar o desempenho da corrida antes de qualquer carro entrar na box, aumentando a empolgação dos fãs e a sensação de perigo em torno da ação potencial que está por vir. Visualiza dados sobre lacunas entre carros, tempo médio de perda de box e desempenho dos pneus para ajudar a identificar quais carros estão em risco. A estatística estreia de 19 a 21 de novembro no FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2021.

Para criar as novas análises, F1 usa dados históricos de corrida armazenados no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e os combina com dados ao vivo transmitidos de carros de corrida F1 e sensores de pista para AWS por meio do Amazon Kinesis, um serviço para coleta de dados em tempo real, processamento e análise. Os engenheiros e cientistas de F1 usarão esses dados para aproveitar os modelos de aprendizado de máquina com o Amazon SageMaker, o serviço da AWS que ajuda desenvolvedores e cientistas de dados a construir, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina rapidamente na nuvem e no perímetro. A F1 é capaz de analisar as métricas de desempenho da corrida em tempo real aplicando esses modelos de Aprendizado de Máquina no AWS Lambda, que executa um código sem a necessidade de serviços de gerenciamento ou provisão. Todas as análises serão integradas aos feeds de transmissão internacional das corridas em todo o mundo, incluindo a plataforma digital da F1, F1TV, ajudando os fãs a entender as decisões em frações de segundo e estratégias de corrida feitas por pilotos ou equipes que podem afetar drasticamente o resultado da corrida.

“Análises F1 com tecnologia AWS dá aos fãs uma visão privilegiada de como o carro, o piloto e a equipe funcionam juntos para que possam apreciar melhor a ação na pista”, disse Rob Smedley, engenheiro-chefe da FÓRMULA 1. “Com este novo conjunto de estatísticas de corrida para 2021, estamos indo mais fundo do que nunca. Novas percepções, como desempenho de frenagem e ameaça de rebaixo, recuperam camadas adicionais de estratégias e desempenho de corrida e usam visualizações avançadas para tornar o esporte de corrida ainda mais compreensível e emocionante. A tecnologia dos carros de corrida melhora o tempo todo e, graças à AWS, nossos fãs podem apreciar como essa tecnologia afeta os resultados das corridas.”

“Os dados se tornaram uma parte crítica da história dos esportes modernos e da F1 - onde literalmente cada segundo na pista produz mais de um milhão de pontos de dados - eles exigem um parceiro que possa traduzir esses dados brutos em significado em tempo real. A AWS permite que a F1 analise seu tesouro de dados em escala, tome decisões melhores e mais informadas e aproxime os fãs de cada fase da ação na pista, desde a grade de largada até as curvas e pitting ”, disse Darren Mowry, diretor de desenvolvimento de negócios na AWS EMEA SARL. “As principais organizações esportivas do mundo estão usando a AWS para criar soluções baseadas em dados e reinventar a forma como os esportes são assistidos, jogados e gerenciados. Nosso trabalho com a F1 demonstra como estatísticas avançadas podem elevar a experiência dos fãs, revelando as táticas e estratégias por trás até dos elementos aparentemente mais simples de uma corrida.”

Para notícias sobre como a AWS está ajudando a F1 a desenvolver o carro de corrida de última geração, acesse: https://aws.amazon.com/f1/news/.

Sobre a Amazon Web Services

Por 15 anos, o Amazon Web Services tem sido a plataforma em nuvem mais abrangente e amplamente adotada no mundo. A AWS tem expandido continuamente seus serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho em nuvem e agora tem mais de 200 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, robótica, aprendizado de máquina e inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (IoT), mobilidade, segurança, híbrido, realidade virtual e aumentada (VR e AR), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de mídia e aplicativos de 80 zonas de disponibilidade (AZs) em 25 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 15 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS na Austrália, Índia, Indonésia, Espanha e Suíça. Milhões de clientes - incluindo as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais - confiam na AWS para alimentar sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, visite aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para obter mais informações, acesse www.amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a Fórmula 1®

As corridas da Fórmula 1® começaram em 1950 e é a competição automobilística mais prestigiada, além da série de esportes anuais mais popular do mundo. A FIA Formula One World Championship™ 2021 acontece de março a dezembro e abrange 23 corridas em 22 países nos cinco continentes. A Formula One World Championship Limited faz parte da Fórmula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. A Fórmula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuída às ações setoriais (“tracking stocks”) do Formula One Group. O logotipo F1, F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Fórmula 1. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.