BridgeTower Capital lança pré-oferta de token de segurança e anuncia expansão global com importantes parceiros

ZURIQUE e BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--A BridgeTower Capital, uma empresa global de capital privado tokenizado, lançou uma pré-oferta de token de segurança privada (Security Token Pre-Offering, STO) culminando 12 meses de trabalho, para propositadamente reunir uma equipe de parceiros de classe mundial para participar na infraestrutura de mercado de blockchain e serviços no mundo em rápido crescimento das finanças descentralizadas (DeFi).

A BridgeTower também anunciou que criou uma entidade baseada em Zurique para expandir ainda mais sua oferta atual de produtos e serviços de infraestrutura de blockchain.

A BridgeTower lançou sua campanha STO privada no início desta semana, que oferece a oportunidade para investidores credenciados comprarem cotas na empresa na forma de um título digital. A BridgeTower já recebeu participação ativa e está buscando levantar US$ 200 milhões nesse aumento inicial.

“Estamos buscando uma confluência global de mercados de finanças digitais públicos e privados sendo alimentados pela adoção de tecnologias de blockchain. Isso está criando oportunidades únicas para aqueles que podem reunir a equipe certa e a oferta de produto para navegar no complexo cenário regulatório internacional”, disse o diretor executivo Cory Pugh.

A BridgeTower está trazendo uma abordagem empresarial operacional tradicional para seu negócio de finanças descentralizadas do “novo mundo”, criando receita recorrente e crescimento de EBITDA, além de fornecer financiamento para empresas em crescimento com a intenção de criar maiores avaliações. O produto de staking de blockchain atual da BridgeTower tem crescido substancialmente para mais de US$ 60 milhões em ativos sob delegação dentro de dois meses do lançamento. A BridgeTower irá acrescentar agressivamente nós hospedados no servidor durante os próximos meses.

A BridgeTower também oferece suporte financeiro, operacional, de aquisição de talentos e marketing para empresas em estágio de inicial e intermediário de crescimento. Ela fez investimentos em diversas entidades no espaço digital e continuará adicionando investimentos ao seu portfólio.

A BridgeTower passou os últimos 12 meses criando parcerias globais através de seu próprio suporte de investimentos e de empresas que fizeram significativos investimentos na BridgeTower. Uma amostra desses parceiros inclui:

Algorand

A Algorand desenvolve tecnologia de blockchain que acelera a convergência entre as finanças descentralizadas e tradicionais, permitindo a simples criação de produtos financeiros, protocolos e troca de valores da próxima geração. A tecnologia da Algorand é bem ajustada ao desenvolvimento de um ecossistema de segurança digital mais amplo e holístico para emissores que são o foco da BridgeTower.

“Compartilhamos uma visão alinhada com a BridgeTower, onde a infraestrutura descentralizada expande oportunidades para participantes no futuro dos serviços financeiros. Estamos empolgados em apoiar a BridgeTower enquanto eles permitem que investidores se tornem acionistas reais em sua empresa de capital privado tokenizado”, disse David Markley, da divisão de soluções de negócios da Algorand. “Eles reuniram uma equipe operacional de classe mundial com gestores de ativos que estão focados na convergência da DeFi com as finanças tradicionais.”

Securitize

A Securitize está reinventando os mercados de capital privado entregando soluções de token de segurança de ponta a ponta que alavancam tecnologia líder de blockchain, aumentando o acesso a mercados privados para investidores elegíveis enquanto, ao mesmo tempo, os tornam mais eficientes, em conformidade e líquidos.

“Trabalhamos em conjunto com a BridgeTower como seu agente de transferência e parceira de tecnologia desde o início, e estamos empolgados como eles abordaram o cenário DeFi com um produto regulado”, disse Jamie Finn, presidente e cofundador da Securitize. “Estamos entusiasmados para exercer um papel significativo, trazendo o token da BridgeTower Capital para o mercado.”

Archax

Baseada em Londres, a Archax é a primeira bolsa de títulos digitais autorizada pela FCA (Autoridade de Conduta Financeira) em Londres. Voltada para instituições, a Archax também possui suas permissões de corretagem e custódia da FCA. A BridgeTower fez um investimento anterior na Archax devido à liderança de mercado da empresa em moldar o cenário de bolsas de valores reguladas.

“Estamos satisfeitos em trabalhar com a BridgeTower Capital para prepará-la para emissão e esperamos dar as boas-vindas a ela na bolsa Archax”, disse Simon Barnby, diretor de marketing da Archax. “A Archax foi construída para trazer emissões digitais confiáveis para uma comunidade global de investidores institucionais, e os significativos investimentos da BridgeTower em companhias em crescimento e blockchain e DeFi, tanto com posições de débito e patrimônio, tornando-a perfeitamente adequada para comércio no mercado global em crescimento da Archax.”

Black Manta

A plataforma da Black Manta em conformidade com a MiFiD II reúne emissores e investidores através de sua licença da Bafin (Autoridade Federal de Supervisão Financeira). A BridgeTower recentemente fez um segundo investimento na Black Manta.

“Vemos empresas como a BridgeTower como os veículos de investimentos do futuro”, afirmou Christian Plazer, cofundador e sócio-gerente da BMCP. “A BridgeTower tem trabalhado duro para desenvolver uma série de empresas e parcerias de portfólio, da qual temos o orgulho de participar.”

