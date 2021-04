BridgeTower Capital lance une offre anticipée de jetons de sécurité et annonce son expansion mondiale avec des partenaires clés

ZURICH et BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--BridgeTower Capital, une société de capital-investissement tokenisé, a lancé une offre anticipée d’introduction en bourse, tokenisée (Security Token Pre-Offering, STO), à l’issue de 12 mois de travail pour assembler spécialement une équipe de partenaires de classe mondiale, afin de participer à l’infrastructure de la blockchain et au marché des services dans le monde en pleine croissance, de la finance décentralisée (decentralized finance, DeFi).

BridgeTower a également annoncé qu’elle avait formé une entité basée à Zurich pour renforcer l’expansion de son offre actuelle de produits et services de l’infrastructure blockchain.

En début de semaine, BridgeTower a lancé sa campagne de STO privée qui fournit une opportunité aux investisseurs accrédités d’acheter des actions dans la société sous la forme de titre numérique. BridgeTower a déjà suscité une participation active et cherche à lever 200 millions de dollars dans cette levée initiale.

« Nous observons une confluence mondiale des marchés financiers numériques publics et privés qui sont alimentés par l’adoption des technologies blockchain. Cela crée des opportunités uniques pour ceux qui peuvent assembler la bonne équipe et l’offre de produit appropriée pour naviguer dans le paysage réglementaire international complexe », a déclaré le PDG, Cory Pugh.

BridgeTower apporte une approche commerciale opérationnelle traditionnelle à son activité financière décentralisée du « nouveau monde », en augmentant ses revenus récurrents et son EBITDA, ainsi qu’en fournissant des financements aux entreprises en pleine croissance, afin de créer des valorisations accrues. Le produit actuel de jalonnement de blockchain, de BridgeTower s’est considérablement développé pour atteindre plus de 60 millions USD d’actifs sous délégation dans les deux mois suivant son lancement. BridgeTower va ajouter activement des nœuds autohébergés au cours des prochains mois.

BridgeTower fournit également un soutien financier, opérationnel, d’acquisition de talents et marketing pour les sociétés en croissance à un stade précoce ou intermédiaire. Elle a réalisé des investissements dans plusieurs entités de l’espace numérique et continuera d’ajouter des investissements à son portefeuille.

BridgeTower a consacré les 12 derniers mois à assembler des partenariats internationaux par l’intermédiaire de son propre soutien aux investissements, et auprès de sociétés ayant réalisé des placements importants dans BridgeTower. Voici un échantillon de ces partenaires :

Algorand

Algorand développe une technologie blockchain qui accélère la convergence entre la finance décentralisée et traditionnelle en permettant la création simple de produits financiers, protocoles et d’échanges de valeur, de nouvelle génération. La technologie d’Algorand est parfaitement adaptée pour le développement d’un écosystème de sécurité numérique plus large et complet pour les émetteurs sur lesquels se concentre BridgeTower.

« Nous partageons une vision commune avec BridgeTower dans laquelle une infrastructure modernisée et décentralisée étend les opportunités des participants dans l’avenir des services financiers. Nous sommes ravis de soutenir BridgeTower tandis qu’ils permettent aux investisseurs de devenir vraiment les actionnaires de leur société de capital-investissement tokenisé », a confié David Markley, Solutions commerciales, chez Algorand. « Ils ont réuni une équipe opérationnelle de classe mondiale avec des gestionnaires d’actifs qui sont axés sur la convergence de la finance décentralisée (DeFi) et traditionnelle. »

Securitize

Securitize réinvente les marchés de capitaux privés en fournissant des solutions à jetons de sécurité, fiables et de bout en bout, qui exploitent la technologie blockchain de premier plan, ce qui augmente l’accès aux marchés privés pour les investisseurs admissibles tout en les rendant simultanément plus efficaces, conformes et agiles.

« Travaillant aux côtés de BridgeTower en tant qu’Agent de transfert et partenaire de technologie, depuis le début, nous sommes très enthousiastes quant à la manière dont ils ont approché le paysage de la DeFi avec un produit réglementé », a commenté Jamie Finn, président et cofondateur de Securitize. « Nous sommes impatients de jouer un rôle significatif dans la mise sur le marché du jeton BridgeTower Capital. »

Archax

Basée à Londres, Archax est la toute première bourse numérique réglementée par la FCA à Londres. Axée sur les institutions, Archax a également ses permissions de courtage et de garde de la FCA. BridgeTower a réalisé un investissement antérieur dans Archax compte tenu de la position de leader du marché, de la société, dans la formation du paysage des échanges réglementés.

« Nous sommes ravis de travailler avec BridgeTower Capital pour les préparer à l’émission des titres, et sommes impatients de les accueillir sur la bourse Archax », a souligné Simon Barnby, directeur du marketing d’Archax. « Archax a été bâtie pour introduire des émissions de titres numériques crédibles dans la communauté des investisseurs institutionnels mondiaux, et les investissements importants de BridgeTower dans les sociétés en croissance ainsi que la blockchain et la DeFi, avec des positions à la fois en titres de créances et en actions, la rendent parfaitement adaptée pour être négociée sur le marché mondial d’Archax, en pleine expansion. »

Black Manta

La plateforme conforme à la MiFiD II de Black Manta réunit émetteurs et investisseurs à travers sa délivrance de permis par la Bafin (Autorité fédérale de supervision financière). BridgeTower a récemment effectué un deuxième investissement dans Black Manta.

« Nous considérons les sociétés comme BridgeTower comme les instruments d’investissement, de l’avenir », a indiqué Christian Plazer, cofondateur et associé directeur de BMCP. « BridgeTower a fourni des efforts importants pour développer une multitude de sociétés portefeuille et de partenariats que nous sommes fiers de rejoindre. »

À PROPOS DE BRIDGETOWER CAPITAL – Société internationale de capital-investissement tokenisé, BridgeTower Capital revendique une approche commerciale opérationnelle traditionnelle de la croissance. Les actionnaires de BridgeTower ont accès à des opportunités de financement décentralisé (DeFi), basées sur la technologie blockchain. En outre, les investissements en capitaux propres de BridgeTower, dans des sociétés en croissance, à un stade précoce ou intermédiaire, fournissent un soutien financier, opérationnel, d’acquisition de talents et de marketing.

www.bridgetowercapital.com

Décharge de responsabilité

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou d’achat de titres dans BridgeTower. Tous les titres proposés par BridgeTower sont offerts conformément à un Mémorandum de placement privé confidentiel, à des investisseurs accrédités, et ce, uniquement en vertu d’une dispense d’enregistrement prévue par la Règle 506(c) du Règlement D de la Loi sur les valeurs mobilières. BridgeTower n’a aucune obligation de faire une offre. Toute indication d’intérêt pour BridgeTower n’implique aucune obligation ou engagement, de quelque nature que ce soit. La performance antérieure n’est pas indicative de la performance future. Les déclarations relatives au calendrier prévu, et toutes les autres déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les faits de nature historique, constituent des déclarations prospectives. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date des présentes, sont basées sur les attentes actuelles, et impliquent un certain nombre d’hypothèses, de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Un certain nombre de sujets abordés dans les présentes qui ne sont pas des faits historiques ou actuels concernent des circonstances et des développements futurs potentiels qui peuvent ou non se matérialiser. Ce communiqué de presse n’est valable qu’à la date de sa publication, et sauf si la loi l’exige, nous déclinons toute obligation de mise à jour.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.