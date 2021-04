Algorand e BridgeTower Capital anunciam parceria estratégica

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A BridgeTower Capital, uma empresa de capital privado global, com foco em investimentos de capital privado e blockchain e mercados DeFi, anunciou hoje uma parceria com a Algorand. A Algorand, criadora do primeiro blockchain fundamental puro do tipo proof-of-stake, é uma empresa líder da tecnologia blockchain acelerando a convergência de finanças tradicionais e descentralizadas.

A BridgeTower usa a tecnologia da Algorand como a solução blockchain subjacente para emissão da segurança digital por token da BridgeTower Capital. Ela usará também a Algorand como a blockchain preferida para os produtos e serviços da BridgeTower. Além do requisito elementar de uma rede pública, aberta, a tecnologia da Algorand permite um conjunto de blockchains Layer-1 que oferece segurança, escalabilidade, finalidade de transação completa, privacidade integrada, Co-Chains, e contratos inteligentes avançados.

"A Algorand foi uma escolha clara em virtude da sua tecnologia, equipe e posição de liderança no mercado digital", disse o diretor executivo da BridgeTower, Cory Pugh. "É uma outra importante peça que se encaixa em nossos esforços para trazer uma visão de novo mundo ao capital privado para maximizar oportunidades de crescimento em blockchain e DeFi em capital privado. É gratificante ver tudo se concretizando e agora ver outros validando a visão de forma entusiasta.”

A BridgeTower está trazendo uma abordagem de negócios operacional tradicional para os seus negócios financeiros descentralizados ao criar receita recorrente e crescimento do EBITDA além de oferecer financiamento a empresas em crescimento para criar o aumento de valorações. O atual produto em jogo blockchain cresceu substancialmente para mais de US$ 60 milhões de ativos sob delegação dentro de dois meses de lançamento. A BridgeTower adicionará de forma agressiva Nós auto-hospedados durante os próximos meses. "A parceria da Algorand com a BridgeTower está baseada em nossa visão alinhada para oferecer acesso a ativos e produtos descentralizados além de um foco compartilhado para expandir oportunidades em serviços financeiros através de tecnologia de blockchain avançada", disse David Markley, Soluções de Negócios na Algorand. "Estamos entusiasmados que a BridgeTower estará potencializando a Algorand para permitir que investidores tornem-se acionistas em suas empresas de capital privado por token e admirem sua liderança em ofertas de segurança por token.”

Hoje, cerca de 1 milhão de transações por dia são postadas no blockchain da Algorand. Além disso, mais de 4,5 milhões de ativos foram emitidos na cadeia e atualmente mais de 500 empresas estão desenvolvendo aplicações na Algorand, aproveitando dos contratos inteligentes layer-1 exclusivos e outras funcionalidades que enriquecem a plataforma.

No mês passado, a BridgeTower anunciou também que formou uma entidade baseada em Zurique para expandir ainda mais seus produtos e parcerias atuais.

SOBRE A BRIDGETOWER CAPITAL – A BridgeTower Capital é uma empresa de capital privado com uma mentalidade de negócio operacional tradicional de criar receita sólida e crescimento do EBITDA. Os acionistas da BridgeTower têm acesso a oportunidades em finanças descentralizadas (DeFi) integrada na tecnologia blockchain. Além disso, os investimentos de capital privado da BridgeTower em empresas de crescimento em fase preliminar e intermediária oferecem suporte financeiro, operacional, de aquisição de talento e de marketing. Para mais informações, visite https://www.bridgetowercapital.com/

SOBRE A ALGORAND – A Algorand está desenvolvendo a tecnologia para potencializar o Futuro das Finanças (Future of Finance, FutureFi), a convergência de modelos tradicionais e descentralizados em um sistema unificado que é inclusivo, sem fricções e seguro. Fundada pelo pioneiro da criptografia e ganhador do prêmio Turing, Silvio Micali, a Algorand desenvolveu uma infraestrutura de blockchain que oferece a interoperabilidade e capacidade de manusear o volume de transações necessárias para finanças descentralizadas (DeFi), instituições financeiras e governos para fazer a transição suavemente para FutureFi. A tecnologia de escolha de mais de 500 organizações globais, a Algorand está permitindo a simples criação de produtos financeiros, protocolos e troca de valor de próxima geração. Para obter mais informações, acesse www.algorand.com.

Esta não é uma oferta de venda ou compra de títulos da BridgeTower. Quaisquer títulos oferecidos pela BridgeTower são oferecidos de acordo com um Memorando de Colocação Privada Confidencial para investidores credenciados apenas de acordo com uma isenção de registro fornecido pela Regra 506(c) do Regulamento D da Lei sobre títulos. A BridgeTower não se encontra sob nenhuma obrigação para fazer uma oferta. Quaisquer indicações de interesse na BridgeTower não envolvem nenhuma obrigação ou compromisso de qualquer tipo. O desempenho passado não é indicativo de sucesso futuro. Declarações sobre tempo estimado, e todas as outras declarações neste comunicado de imprensa, que não sejam fatos históricos, constituem declarações prospectivas. Os leitores são alertados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. Declarações prospectivas referem-se apenas a partir da data contida neste comunicado e são baseadas em expectativa atual e envolvem uma série de pressuposições, riscos e incertezas que poderiam causar que resultados reais divergissem materialmente daqueles projetados. Um número de questões discutidas neste comunicado que não são fatos históricos ou atuais lidam com circunstâncias e desenvolvimentos potenciais futuros que podem ou não se materializarem. Este comunicado de imprensa refere-se apenas à sua data e exceto como requerido por lei, nós nos isentamos de qualquer dever de atualização.

