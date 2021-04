Algorand y BridgeTower Capital Anuncian Asociación Estratégica

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--BridgeTower Capital, firma global de capital privado, que se enfoca en inversiones tradicionales de capital privado y mercados de blockchain y finanzas descentralizadas (decentralized finance, DeFi), anunció hoy una asociación con Algorand. Algorand, creador del primer blockchain fundamental de prueba de participación pura del mundo, es una empresa líder en tecnología de blockchain que acelera la convergencia de las finanzas tradicionales y descentralizadas.

BridgeTower utilizará la tecnología de Algorand como la solución de blockchain subyacente para la emisión de los valores digitales tokenizados de BridgeTower Capital. También utilizará a Algorand como un blockchain preferido para los productos y servicios de BridgeTower. Más allá del requisito elemental de una red pública abierta, la tecnología de Algorand permite un conjunto de blockchains de Capa 1 de alto rendimiento que brindan seguridad, escalabilidad, finalización completa de las transacciones, privacidad integrada, Co-Cadenas y contratos inteligentes avanzados.

“Algorand fue una elección clara considerando su tecnología, equipo y posición de liderazgo en el mercado digital”, señaló Cory Pugh, director ejecutivo de BridgeTower. “Es otra pieza importante que encaja en nuestro esfuerzo por llevar una visión del nuevo mundo al capital privado para maximizar las crecientes oportunidades en blockchain y DeFi en el capital privado. Es gratificante ver cómo se junta y ahora ver a otros validando con entusiasmo la visión”.

BridgeTower está aportando un enfoque comercial operativo tradicional a sus negocios financieros descentralizados mediante la creación de ingresos recurrentes y el crecimiento de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA), además de brindar financiación a empresas en crecimiento con la intención de crear mayores valoraciones. El producto de inversión de blockchain actual de BridgeTower ha crecido sustancialmente a más de 60 millones de USD, en activos en virtud de la delegación dentro de los dos meses posteriores al lanzamiento. BridgeTower agregará intensivamente nodos autohospedados durante los próximos meses. "La asociación de Algorand con BridgeTower se basa en nuestra visión alineada de proporcionar acceso a activos y productos descentralizados, así como un enfoque compartido para expandir las oportunidades en los servicios financieros a través de la tecnología blockchain avanzada", señaló David Markley, Business Solutions en Algorand. "Estamos entusiasmados de que BridgeTower aproveche a Algorand para permitir que los inversores se conviertan en accionistas de su firma de capital privado tokenizada y admiren su liderazgo en las ofertas de valores tokenizados”.

Hoy, casi 1 millón de transacciones por día se publican en el blockchain de Algorand. Además, se han emitido más de 4,5 millones de activos en cadena y más de 500 empresas están desarrollando aplicaciones en Algorand, aprovechando los exclusivos contratos inteligentes de capa 1 y las otras funcionalidades que enriquecen la plataforma.

El mes pasado, BridgeTower también anunció que formó una entidad con sede en Zúrich para expandir aún más sus productos y asociaciones actuales.

ACERCA DE BRIDGETOWER CAPITAL - BridgeTower Capital es una firma global de capital privado tokenizada con una mentalidad comercial operativa tradicional de generar un sólido crecimiento en ingresos y EBITDA. Los accionistas de BridgeTower tienen acceso a oportunidades de inversiones en las finanzas descentralizadas (DeFi) basadas en la tecnología de blockchain. Además, las inversiones de capital privado de BridgeTower en empresas de crecimiento inicial o intermedio brindan apoyo financiero, operativo, de adquisición de talento y de comercialización. Para más información, visite https://www.bridgetowercapital.com/

ACERCA DE ALGORAND – Algorand está construyendo la tecnología para impulsar el Futuro de las Finanzas (FutureFi), la convergencia de modelos tradicionales y descentralizados en un sistema unificado que es inclusivo, sin fricciones y seguro. Fundada por el criptógrafo Silvio Micali, galardonado con el premio Turing, Algorand desarrolló una infraestructura de blockchain que ofrece la interoperabilidad y la capacidad para manejar el volumen de transacciones necesarias para las finanzas descentralizadas (DeFi), las instituciones financieras y los gobiernos para realizar una transición sin problemas a FutureFi. Siendo la tecnología elegida por más de 500 organizaciones globales, Algorand permite la creación simple de productos financieros, protocolos e intercambio de valor de próxima generación. Para obtener más información, visite www.algorand.com

Exención de responsabilidad

Esta no es una oferta de venta o compra de valores en BridgeTower. Todos los valores que brinda BridgeTower se ofrecen de conformidad con un Memorando de colocación privada confidencial a inversores acreditados solo de acuerdo con una exención de registro proporcionada por la Regla 506(c) de la Regulación D de la Ley de Valores. BridgeTower no tiene ninguna obligación de realizar una oferta. Cualquier indicio de interés en BridgeTower no implica una obligación ni un compromiso de ningún tipo. El rendimiento anterior no es un indicio de éxito a futuro. Las declaraciones sobre el plazo previsto y todas las demás declaraciones en este comunicado de prensa, que no sean hechos históricos, constituyen declaraciones a futuro. Se advierte a los lectores no confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se refieren solo a la fecha del presente documento y se basan en las expectativas actuales e implican una serie de suposiciones, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados. Varios de los asuntos analizados en este documento que no son hechos históricos o actuales se refieren a posibles circunstancias y desarrollos futuros que pueden materializarse o no. Este comunicado de prensa hace referencia únicamente a su fecha y, salvo que lo exija la ley, renunciamos a cualquier obligación de actualización.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.