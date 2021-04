ZURICH & BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--BridgeTower Capital, een tokenized wereldwijde private equity-firma, heeft een private Security Token Pre-Offering (STO) gelanceerd met als hoogtepunt 12 maanden werk om doelbewust een team van partners van wereldklasse samen te stellen om deel te nemen in de markt voor blockchain-infrastructuur en -diensten in de snelgroeiende wereld van gedecentraliseerde financiering (DeFi).

BridgeTower heeft ook aangekondigd dat het een in Zürich gevestigde entiteit heeft gevormd om zijn huidige aanbod van blockchain-infrastructuurproducten en -diensten verder uit te breiden.

BridgeTower lanceerde eerder deze week haar Private -STO-campagne, die geaccrediteerde investeerders de mogelijkheid biedt om aandelen in het bedrijf te kopen in de vorm van een digitale beveiliging. BridgeTower heeft al actieve deelname ontvangen en streeft ernaar om $ 200 miljoen in te zamelen met deze initiële verhoging.

