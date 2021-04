A RubrYc Therapeutics bejelentette, hogy kutatási együttműködési és licencre vonatkozó opciós megállapodást kötött a Zai Labs-zel

SAN CARLOS, Kalifornia állam, USA--(BUSINESS WIRE)--A preklinikai bioterápiás készítményeket gyártó és epitópszelektív terápiák fejlesztésével foglalkozó vállalat, a RubrYc Therapeutics, Inc., ma bejelentette, hogy kutatási együttműködési és licencre vonatkozó opciós megállapodást kötött a Zai Labs-zel a RubrYc Meso-scale Engineered Molecules (MEMs) elnevezésű platformjának egyelőre nem nyilvánosságra hozott onkológiai célokra szolgáló, fokozott biológiai funkcióval rendelkező monoklonális antitestek azonosítására való használatáról.

A megállapodás értelmében a RubrYc és a Zai Labs együttműködnek a termékjelölteknek a RubrYc felfedezőmotorjának használatával végzett azonosítása céljából. A felfedezőmotor gépi tanulást alkalmaz és strukturális adatokat használ olyan antitestek azonosítására, amelyek szubdomináns epitópokhoz kötődnek és differenciált aktivitást mutatnak. A licencre vonatkozó opció kizárólagos, globális jogot biztosít a Zai Labs számára a kutatási együttműködés során felfedezett termék(ek) kifejlesztésére és kereskedelmi bevezetésére.

A RubrYc Therapeutics, Inc. egy előre fizetendő összegre jogosult, és minden egyes gyógyszerjelölt esetében a jövőbeli kutatási, fejlesztési és kereskedelmi bevezetési mérföldkövek elérése esetén esetleges további díjakra, valamint licencdíjra az egyes termékek globális szintű nettó értékesítése után. A megállapodás pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra.

Dr. Isaac Bright, a RubrYc vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Zai Labs a RubrYc felfedezőmotorját választotta a nagy kihívást jelentő onkológiai betegségek elleni bioterápiás szerek azonosítását célzó munkájához. Nagy várakozással tekintünk a Zai Labs-zel való együttműködés elé, melynek célja differenciált működési mechanizmussal rendelkező, epitópspecifikus antitestek azonosítására szolgáló kutatásaik felgyorsítása. A Zai Labs onkológiai szakértelme jól kiegészíti azon tevékenységünket, hogy a rászoruló betegek számára áttörést jelentő hatással rendelkező, újfajta terápiás készítményeket biztosítsunk.”

Amit a RubrYc Therapeutics, Inc.-ről tudni kell…

A RubrYc Therapeutics, Inc., saját fejlesztésű gépi tanulási és bioinformatikai megoldásokat hasznosító biotechnológiai vállalat, melynek célja epitópszelektív mono- és bispecifikus antitestek felfedezése. A molekuláris könyvtárszintézis, a nagy teljesítményű párhuzamos szűrés és informatika terén a közelmúltban elért jelentős eredményekből inspirációt merítő RubrYc új utat tör a terápiás antitestek informatikai alapú felfedezésében. A RubrYc Therapeutics, Inc. a MEMs felfedezőmotor-technológiáját alkalmazza olyan egyedi kötési jellemzőkkel rendelkező antitestek nagy számban való azonosítására, amelyek validált, nagy kihívást jelentő célmolekulák ellen vethetők be. A RubrYc aHealthTell, Inc.-ből vált ki 2018-ban azzal a céllal, hogy előrelépést érjen el a bioterápiás szerek azonosításában, és együttműködjön olyan vezető szerepet játszó gyógyszergyárakkal, amelyek osztoznak azon küldetésünkben, hogy bővítsük a rákbetegek terápiás lehetőségeit és javítsuk a betegségkimeneteket. A RubrYc-t számos intézményi befektető támogatja, ideértve a következőket: Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital és Hayan Health Networks. A vállalat központja San Carlos-ban, Kalifornia államban található.

