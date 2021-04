Algorand et BridgeTower Capital annoncent un partenariat stratégique

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--BridgeTower Capital, une société mondiale de capital-investissement, axée sur les investissements traditionnels en capitaux propres et les marchés de la blockchain et de la DeFi, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Algorand. Algorand, le créateur de la première blockchain à utiliser la preuve de participation (Proof-of-Stake, PoS) pure, au monde, est une société leader dans le domaine de la technologie blockchain accélérant la convergence de la finance décentralisée et traditionnelle.

BridgeTower utilisera la technologie d’Algorand comme solution de blockchain sous-jacente pour l’émission de la sécurité numérique tokenisée BridgeTower Capital. BridgeTower utilisera également Algorand comme blockchain prioritaire pour les produits et services BridgeTower. Au-delà de l’exigence élémentaire d’un réseau public ouvert, la technologie d’Algorand valide une série de blockchains de premier niveau, hautement performantes qui offrent sécurité, évolutivité, finalité complète des transactions, confidentialité intégrée, co-chaînes et contrats intelligents avancés.

« Le choix d’Algorand s’est imposé compte tenu de sa technologie, de son équipe et de sa position de chef de file sur le marché numérique », a déclaré Cory Pugh, PDG de BridgeTower. « Ce choix est un autre élément clé soutenant nos efforts pour apporter une nouvelle vision du monde au capital-investissement, afin de maximiser les opportunités croissantes qu’offrent la blockchain et DeFi dans le secteur du capital-investissement. Il est gratifiant de voir cette vision se consolider, d’autres acteurs la validant désormais avec enthousiasme. »

BridgeTower ajoute une approche commerciale opérationnelle, traditionnelle à son activité de finance décentralisée en augmentant ses revenus récurrents et son EBITDA, ainsi qu’en fournissant des financements aux entreprises en pleine croissance, afin de créer des valorisations accrues. Le produit actuel de jalonnement de blockchain, de BridgeTower s’est considérablement accru pour atteindre plus de 60 millions USD d’actifs sous délégation dans les deux mois suivant son lancement. BridgeTower va ajouter activement des nœuds autohébergés au cours des prochains mois. « Le partenariat d’Algorand avec BridgeTower est basé sur notre vision conjointe de fournir un accès aux actifs et produits décentralisés, ainsi que sur une volonté commune d’élargir les opportunités dans les services financiers, grâce à la technologie blockchain avancée », a ajouté David Markley, Business Solutions, chez Algorand. « Nous sommes ravis que BridgeTower s’appuie sur Algorand pour permettre aux investisseurs de devenir actionnaires de leur société de capital-investissement tokenisé, et exprimons toute notre admiration pour son leadership dans les offres de sécurité tokenisées. »

Aujourd’hui, près d’un million de transactions par jour sont affichées sur la blockchain d’Algorand. En outre, plus de 4,5 millions d’actifs ont été émis en chaîne, et plus de 500 entreprises développent actuellement des applications sur Algorand, profitant des contrats intelligents uniques de premier niveau, et d’autres fonctionnalités qui enrichissent la plateforme.

Le mois dernier, BridgeTower a également annoncé la création d’une entité basée à Zurich, pour renforcer l’expansion de ses produits et partenariats actuels.

À PROPOS DE BRIDGETOWER CAPITAL – Société internationale de capital-investissement tokenisé, BridgeTower Capital revendique une culture commerciale opérationnelle traditionnelle consistant à générer une forte croissance des revenus et de l’EBITDA. Les actionnaires de BridgeTower ont accès à des opportunités de financement décentralisé (DeFi), basées sur la technologie blockchain. En outre, les investissements en capitaux propres de BridgeTower, dans des sociétés en croissance, à un stade précoce ou intermédiaire, fournissent un soutien financier, opérationnel, d’acquisition de talents et de marketing. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.bridgetowercapital.com/

À PROPOS D’ALGORAND – Algorand développe la technologie qui ouvre la voie à l’avenir de la finance (Future of Finance, FutureFi) en intégrant des modèles traditionnels et décentralisés dans un système unifié inclusif, sans friction, et sécurisé. Fondé par Silvio Micali, le cryptographe lauréat du prix Turing, Algorand a développé une infrastructure de blockchain offrant l’interopérabilité et la capacité de gérer le volume de transactions requis pour offrir à la finance décentralisée (Decentralized Finance, DeFi), aux institutions financières et aux gouvernements une transition en douceur vers FutureFi. Technologie de choix pour plus de 500 organisations mondiales, Algorand permet la création simple des produits financiers, protocoles et échange de valeur, de nouvelle génération. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.algorand.com

