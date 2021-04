BOSTON--(BUSINESS WIRE)--BridgeTower Capital, een wereldwijde private-equityfirma die zich richt op traditionele private equity-investeringen en blockchain- en DeFi-markten, kondigde vandaag een samenwerking aan met Algorand. Algorand, de maker van ‘s werelds eerste pure proof-of-stake fundamentele blockchain, is een toonaangevend blockchain-technologiebedrijf dat de convergentie van gedecentraliseerde en traditionele financiën versnelt.

BridgeTower zal de technologie van Algorand gebruiken als de onderliggende blockchain-oplossing voor de uitgifte van de tokenized digitale beveiliging van BridgeTower Capital. Het zal ook Algorand gebruiken als een geprefereerde blockchain voor BridgeTower-producten en -diensten. Naast de elementaire vereiste van een open, openbaar netwerk, maakt de technologie van Algorand een reeks hoogpresterende Layer-1-blockchains mogelijk die beveiliging, schaalbaarheid, volledige transactie-finaliteit, ingebouwde privacy, Co-Chains en geavanceerde slimme contracten bieden.

