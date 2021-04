Dentsu lance Merkle Canada pour renforcer ses capacités en matière d’expérience client

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de l’initiative de dentsu visant à renforcer son offre de gestion de l’expérience client (CXM), le réseau a annoncé aujourd’hui l’expansion de ses services CXM dans la région des Amériques avec le lancement de Merkle Canada.

L’expansion de Merkle au Canada procure des capacités de qualité mondiale en matière de transformation des données, de transformation numérique et de gestion de l’expérience client, adaptées au marché canadien et à sa diversité locale, sociale et culturelle. Dans le cadre du modèle simplifié, les marques ont facilement accès à des solutions comprenant la transformation de l’expérience client, les services-conseils en technologie, la stratégie de programmation, la gestion des relations-clients et la fidélisation, les expériences numériques, le commerce ainsi que la science et l’analyse des données.

« Les marques qui connaissent la croissance la plus rapide aujourd’hui maximisent leur avantage concurrentiel en offrant la meilleure expérience client qui soit. Le lancement de Merkle Canada et le renforcement de nos capacités dans ce domaine essentiel à notre mission permettent à nos clients de trouver des solutions encore plus solides pour stimuler la croissance dans une économie axée sur les consommateurs. Cette expansion nous permettra d’offrir une ampleur, des titres de compétences primés et une expertise de classe mondiale en stratégie d’expérience client, en transformation numérique et des données et en services-conseils en technologie, ce que peu d’autres peuvent offrir sur le marché », affirme Jeff Greenspoon, chef de la direction, Canada et président, Americas Solutions for dentsu International.

Forte d’une expertise approfondie et de partenariats stratégiques avec AWS, Adobe, Google et Salesforce, Merkle met de l’avant son approche de l’expérience client axée sur les données pour créer une offre solide et globale sur le marché.

Ce lancement a été planifié pour coïncider avec d’importantes forces qui modifient le paysage du marketing au Canada :

L’accélération d’une décennie de transformation numérique au cours de la dernière année , notamment la progression massive des activités D2C et du commerce électronique. Le Canada a mis en œuvre certaines des restrictions les plus strictes dans la région pour lutter contre la COVID-19, y compris plusieurs mois d’ordonnances de confinement et de couvre-feu continus, qui ont radicalement accéléré ces aspects de l’expérience client. De nombreuses marques canadiennes se tournent rapidement vers l’identification de nouveaux publics et de nouveaux parcours connexes.

, notamment la progression massive des activités D2C et du commerce électronique. Le Canada a mis en œuvre certaines des restrictions les plus strictes dans la région pour lutter contre la COVID-19, y compris plusieurs mois d’ordonnances de confinement et de couvre-feu continus, qui ont radicalement accéléré ces aspects de l’expérience client. De nombreuses marques canadiennes se tournent rapidement vers l’identification de nouveaux publics et de nouveaux parcours connexes. L’importance de la diversité et de l’équité, qui continuent d’être des domaines clés. Les clients canadiens, qui vivent dans l’un des pays les plus multiculturels au monde, demandent le respect des principes de diversité d’équité et d’inclusion dans leur marketing, y compris la segmentation sans biais et des parcours clients exempts de racisme. Nos équipes canadiennes sont très attentives à ces besoins.

Les clients canadiens, qui vivent dans l’un des pays les plus multiculturels au monde, demandent le respect des principes de diversité d’équité et d’inclusion dans leur marketing, y compris la segmentation sans biais et des parcours clients exempts de racisme. Nos équipes canadiennes sont très attentives à ces besoins. Le virage vers un nouveau monde sans témoins auquel tous les marchés sont confrontés. Le Canada examine actuellement sa propre réglementation sur la protection des renseignements personnels qui, sur le plan de la rigueur, se situe plus ou moins entre la réglementation américaine et le Règlement général sur la protection des données en Europe. Le Canada aura ainsi l’occasion d’exercer ses activités au sein d’un « juste milieu » réglementaire, que Merkle explorera pour élargir ses activités en solutions de données de publicité à frais partagés et de salle blanche.

Walter Flaat, qui dirigera Merkle Canada, a déclaré : « Nous croyons, surtout après ces dernières années, que l’avenir de la fidélité à la marque et de l’avantage concurrentiel réside dans des expériences client élégantes, efficaces et simples. En moyenne, les entreprises axées sur l’expérience ont une notoriété de la marque 1,6 fois plus élevée et une croissance de leurs revenus 1,4 fois plus rapide. Nous savons aussi que la technologie marketing se réinitialisera complètement au cours des deux prochaines années, d’une manière si profonde qu’elle façonnera toute une génération. Voilà bien des raisons qui nous poussent à offrir au Canada les meilleures capacités de gestion de l’expérience client, en collaboration avec nos partenaires les plus importants. »

Michael Komasinski, président, Merkle Americas, a déclaré : « L’expansion de Merkle au Canada fait partie intégrante de notre stratégie dans les Amériques, puisque les possibilités au Canada s’inscrivent dans deux volets complémentaires – le marché canadien résidentiel et les marques américaines qui souhaitent pénétrer ce marché. Merkle est particulièrement bien placée pour aider les entreprises à résoudre ces problèmes. Avec des équipes hautement qualifiées dans toutes les grandes régions métropolitaines au pays, nous pouvons les aider à réussir la transformation nécessaire pour offrir des expériences régionales personnalisées. »

Merkle Canada débutera ses activités avec une équipe de 80 personnes au pays, étroitement liée à l’équipe américaine de Merkle, forte de 7 000 membres.

À propos de Merkle

Merkle est un chef de file en gestion de l’expérience client axée sur les données, qui se spécialise dans la prestation d’expériences client uniques et personnalisées sur toutes les plateformes et tous les appareils. Depuis plus de 30 ans, des entreprises du classement Fortune 1000 et de grands organismes sans but lucratif s’associent à Merkle pour maximiser la valeur de leurs portefeuilles clients. L’héritage de l’entreprise en matière de données, de technologie et d’analyse constitue le fondement de ses compétences inégalées en matière de compréhension des intérêts des consommateurs qui alimentent les stratégies de marketing hyper-personnalisées. Ses forces combinées en matière de médias de performance, d’expérience client, de gestion des relations avec la clientèle, de fidélisation et de technologies de marketing d’entreprise favorisent l’amélioration des résultats de marketing et le renforcement de l’avantage concurrentiel. Merkle, qui compte 11 000 employés, a son siège social à Columbia (Maryland) et compte plus de 50 bureaux dans les Amériques, en EMOA et en Asie-Pacifique. Merkle est membre du réseau dentsu. Pour en savoir plus, communiquez avec Merkle en composant le 1 877 9-Merkle ou visitez le site www.merkleinc.com.

À propos de dentsu international

dentsu international, membre du réseau dentsu, aide les clients à recruter, à conserver et à faire croître leurs meilleurs clients et à réaliser des progrès significatifs pour leur entreprise. Offrant les meilleurs services et solutions dans les domaines des médias, de la gestion de l’expérience client et de la création, dentsu international exerce ses activités dans plus de 145 marchés à l’échelle mondiale et compte plus de 46 000 spécialistes dévoués. www.dentsu.com