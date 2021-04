Algorand und BridgeTower Capital geben strategische Partnerschaft bekannt

BOSTON, USA--(BUSINESS WIRE)--BridgeTower Capital, ein globales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf traditionelle Private-Equity-Investitionen sowie Blockchain- und DeFi-Märkte konzentriert, gab heute eine Partnerschaft mit Algorand bekannt. Algorand, der Schöpfer der weltweit ersten reinen Blockchain für Proof-of-Stake-Grundlagen, ist ein führendes Blockchain-Technologieunternehmen, das die Konvergenz von dezentralem und traditionellem Finanzwesen beschleunigt.

BridgeTower wird die Technologie von Algorand als zugrunde liegende Blockchain-Lösung für die Ausgabe der tokenisierten digitalen Sicherheit von BridgeTower Capital einsetzen. Außerdem wird Algorand als bevorzugte Blockchain für BridgeTower-Produkte und -Dienstleistungen verwendet. Über die elementaren Anforderungen eines offenen öffentlichen Netzwerks hinaus ermöglicht die Technologie von Algorand eine Reihe leistungsstarker Layer-1-Blockchains, die Sicherheit, Skalierbarkeit, vollständige Transaktionsendgültigkeit, integrierte Privatsphäre, Co-Chains und fortschrittliche Smart-Verträge bieten.

„Algorand war aufgrund seiner Technologie-, Team- und Führungsposition auf dem digitalen Markt eine klare Wahl“, sagte Cory Pugh, Chief Executive Officer von BridgeTower. „Es ist ein weiteres wichtiges Element unserer Bemühungen, Private Equity eine neue Weltvision zu bieten, um die wachsenden Chancen in Blockchain und DeFi in Private Equity zu maximieren. Es ist erfreulich zu sehen, wie alles zusammenkommt, und jetzt zu sehen, wie andere die Vision enthusiastisch bestätigen.“

BridgeTower bringt einen traditionellen operativen Geschäftsansatz in sein dezentrales Finanzgeschäft ein, indem es wiederkehrende Umsatz- und EBITDA-Zuwächse aufbaut und Wachstumsunternehmen Finanzmittel zur Verfügung stellt, um höhere Bewertungen zu erzielen. Das aktuelle Blockchain-Einsatzprodukt von BridgeTower ist innerhalb von zwei Monaten nach seiner Einführung auf mehr als 60 Millionen USD im Rahmen der Delegation gewachsen. BridgeTower wird in den kommenden Monaten aggressiv selbst gehostete Knoten hinzufügen. „Die Partnerschaft von Algorand mit BridgeTower basiert auf unserer ausgerichteten Vision, den Zugang zu dezentralen Assets und Produkten sowie einen gemeinsamen Fokus auf die Erweiterung der Möglichkeiten für Finanzdienstleistungen durch fortschrittliche Blockchain-Technologie zu ermöglichen“, sagte David Markley, Business Solutions bei Algorand. „Wir freuen uns, dass BridgeTower Algorand nutzen wird, um Investoren die Möglichkeit zu geben, Anteilseigner ihrer tokenisierten Private-Equity-Firma zu werden und ihre Führungsrolle bei tokenisierten Sicherheitsangeboten zu bewundern.“

Heute werden fast 1 Million Transaktionen pro Tag in der Blockchain von Algorand verarbeitet. Darüber hinaus wurden mehr als 4,5 Millionen Assets in der Kette ausgegeben, und derzeit entwickeln mehr als 500 Unternehmen Anwendungen auf Algorand, wobei sie die einzigartigen Layer-1-Smart-Verträge und die anderen Funktionen nutzen, die die Plattform bereichern.

Im vergangenen Monat gab BridgeTower außerdem bekannt, dass das Unternehmen eine in Zürich ansässige Einheit gegründet hat, um seine aktuellen Produkte und Partnerschaften weiter auszubauen.

ÜBER BRIDGETOWER CAPITAL – BridgeTower Capital ist ein globales Token-Private-Equity-Unternehmen mit einer traditionellen operativen Geschäftsmentalität, bei der ein starker Umsatz und ein starkes EBITDA-Wachstum erzielt werden. BridgeTower-Aktionäre haben Zugang zu Möglichkeiten der dezentralen Finanzierung (DeFi), die auf Blockchain-Technologie basieren. Darüber hinaus bieten die Private-Equity-Investitionen von BridgeTower in Wachstumsunternehmen im Früh- bis Mittelstadium finanzielle, operative, Talentakquisitions- und Marketingunterstützung. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.bridgetowercapital.com/

ÜBER ALGORAND – Algorand baut die Technologie für die Zukunft der Finanzen (FutureFi) auf, die Konvergenz traditioneller und dezentraler Modelle zu einem einheitlichen System, das integrativ, reibungslos und sicher ist. Algorand wurde vom preisgekrönten Turing-Kryptografen Silvio Micali gegründet und entwickelte eine Blockchain-Infrastruktur, die die Interoperabilität und Kapazität bietet, um das Transaktionsvolumen zu bewältigen, das für einen reibungslosen Übergang von FutureFi zu dezentralen Finanzierungen (DeFi), Finanzinstituten und Regierungen erforderlich ist. Algorand ist die Technologie der Wahl für mehr als 500 globale Unternehmen und ermöglicht die einfache Erstellung von Finanzprodukten, Protokollen der nächsten Generation und den Austausch von Werten. Weitere Informationen finden Sie auf www.algorand.com

Haftungsausschluss

Dies ist kein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren von BridgeTower. Von BridgeTower angebotene Wertpapiere werden gemäß einem vertraulichen Privatplatzierungsmemorandum akkreditierten Anlegern nur gemäß einer Ausnahme von der Registrierung gemäß Regel 506(c) der Verordnung D des Wertpapiergesetzes angeboten. BridgeTower ist nicht verpflichtet, ein Angebot abzugeben. Alle Anzeichen von Interesse an BridgeTower beinhalten keinerlei Verpflichtung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf den zukünftigen Erfolg. Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt und alle anderen Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme historischer Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und basieren auf den aktuellen Erwartungen. Sie beinhalten eine Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Eine Reihe der hier diskutierten Angelegenheiten, die keine historischen oder aktuellen Tatsachen sind, befassen sich mit möglichen zukünftigen Umständen und Entwicklungen, die eintreten oder nicht eintreten können. Diese Pressemitteilung gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnen wir jegliche Aktualisierungspflicht ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.